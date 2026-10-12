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Главная » Жизнь » Общество

Зарплаты до 55 тысяч гривен: за какие вакансии самая большая конкуренция в Украине

10:36 12.10.2026 Пн
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Зарплаты до 55 тысяч гривен: за какие вакансии самая большая конкуренция в Украине Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Украине меняется спрос на работников в разных областях. Некоторые вакансии за последний год стали значительно популярнее среди соискателей работы, а работодатели продолжают сталкиваться с дефицитом кадров.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

На какие вакансии выросло количество отзывов

Больше всего за год увеличилось количество отзывов на вакансии комплектовщика - в пять раз по сравнению с августом 2025 года. Медианная зарплата на этой должности составляет 31,5 тыс. гривен.

В три раза больше отзывов получали вакансии копирайтера, администратора в розничной торговле и системного администратора. Медианные зарплаты для этих специалистов составляют 20,3 тыс. гривен, 25,7 тыс. гривен и 32,5 тыс. гривен соответственно.

Заметно возрос интерес и к другим рабочим специальностям. В частности, количество отзывов на вакансии механика увеличилось на 97%, сборщика - на 66%, подсобника - на 36%, машиниста экскаватора - на 32%, оператора станков с числовым программным управлением (ЧПУ) - на 27%.

Медианные зарплаты на этих должностях составляют:

  • механик - 37,5 тыс. гривен;
  • сборщик - 30 тыс. гривен;
  • подсобник - 30 тыс. гривен;
  • машинист экскаватора - 50 тыс. гривен;
  • оператор ЧПУ - 35 тыс. гривен.

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В строительстве стало больше желающих работать

Увеличение количества отзывов было зафиксировано и в строительной отрасли. За год интерес к вакансиям разнорабочего вырос на 35%, монтажника - на 31%, строителя - на 22%.

Медианные зарплаты для этих специалистов составляют 30 тыс. гривен, 47,5 тыс. гривен и 55 тыс. гривен соответственно.

Рост количества отзывов наблюдался и на другие вакансии. В частности, на должность риэлтора их увеличилось на 65%, грузчика - на 42%, менеджера по продажам в розничной торговле - на 38%, репетитора - на 29%, товароведа - на 28%, фармацевта - на 21%, стоматолога - на 19%.

Почему растет интерес к рабочим профессиям

В OLX Работа отмечают, что увеличение количества отзывов на рабочие вакансии свидетельствует о росте интереса кандидатов к этому сегменту рынка труда. В то же время, кадровый дефицит в таких отраслях усиливается, а работодатели повышают зарплаты, чтобы привлекать работников.

При этом конкуренция за рабочие вакансии остается ниже, чем в областях, где предлагают гибкие условия или возможность работать удаленно.

Однако при выборе работы кандидаты учитывают не только зарплату. Важными остаются условия труда, перспективы роста и формат трудоустройства. Для тех, кто готов переезжать ради работы, дополнительным преимуществом может быть предоставление жилья.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что спрос на работников в Украине существенно отличается в зависимости от региона. В большинстве областей работодатели активно ищут специалистов производства, логистики, торговли и строительства, а медианные зарплаты в отдельных сферах достигают 40 тысяч гривен.

Также мы писали, у кого больше выросли заработные платы с начала полномасштабной войны в Украине.

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