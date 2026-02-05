Больше не "бесплатная сила". В Украине для студентов вводят трудовые договоры: что это меняет
В Украине хотят ввести трудовые договоры, чтобы студентам профтехов платили за практику. Это предусматривает новый закон "О профессиональном образовании".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное
- Оплата без посредников: Студент будет получать деньги за практику напрямую от работодателя, а не через кассу колледжа.
- Юридический вес: Практикант становится полноценным субъектом права с четко определенными трудовыми обязанностями.
- Дуальный формат: Обучение на рабочем месте теперь официально приравнивается к выполнению трудовых функций.
Что такое студенческий трудовой договор
Это юридический документ, который заключается напрямую между студентом колледжа и работодателем на время производственной практики или дуального обучения.
Главные изменения
Прямая оплата: Деньги за работу студент будет получать лично, а не через бухгалтерию учебного заведения.
Юридическая защита: Договор четко определяет права студента, делая его "субъектом" - теперь это не просто "практикант, которого прислали", а работник с правами.
Дуальное образование: Позволяет официально совмещать обучение в аудиториях с выполнением конкретных трудовых функций на реальном производстве.
Почему это важно
Ранее система практики часто была "бумажной": студент где-то считался, заведение получало какие-то средства, а реального опыта и мотивации было мало. Новая норма стимулирует бизнес относиться к студентам как к будущему кадровому резерву, а не как к бесплатной рабочей силе.
Это может заинтересовать
- Для кого это будет работать?
- Прежде всего для студентов профессиональных колледжей (ПТО) и учреждений профессионального образования.
- Будет ли договор типовым?
- Да, разработчики обещают создать примерный (типовой) договор, который будет максимально простым и практичным для обеих сторон.
