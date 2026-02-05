ua en ru
Больше не "бесплатная сила". В Украине для студентов вводят трудовые договоры: что это меняет

Четверг 05 февраля 2026 08:00
UA EN RU
Больше не "бесплатная сила". В Украине для студентов вводят трудовые договоры: что это меняет Для студентов ПТО вводят трудовые договоры (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине хотят ввести трудовые договоры, чтобы студентам профтехов платили за практику. Это предусматривает новый закон "О профессиональном образовании".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Читайте также: Новые требования и сроки: как изменится поступление в колледжи в 2026 году

Главное

  • Оплата без посредников: Студент будет получать деньги за практику напрямую от работодателя, а не через кассу колледжа.
  • Юридический вес: Практикант становится полноценным субъектом права с четко определенными трудовыми обязанностями.
  • Дуальный формат: Обучение на рабочем месте теперь официально приравнивается к выполнению трудовых функций.

Что такое студенческий трудовой договор

Это юридический документ, который заключается напрямую между студентом колледжа и работодателем на время производственной практики или дуального обучения.

Главные изменения

Прямая оплата: Деньги за работу студент будет получать лично, а не через бухгалтерию учебного заведения.

Юридическая защита: Договор четко определяет права студента, делая его "субъектом" - теперь это не просто "практикант, которого прислали", а работник с правами.

Дуальное образование: Позволяет официально совмещать обучение в аудиториях с выполнением конкретных трудовых функций на реальном производстве.

Почему это важно

Ранее система практики часто была "бумажной": студент где-то считался, заведение получало какие-то средства, а реального опыта и мотивации было мало. Новая норма стимулирует бизнес относиться к студентам как к будущему кадровому резерву, а не как к бесплатной рабочей силе.

Это может заинтересовать

- Для кого это будет работать?

- Прежде всего для студентов профессиональных колледжей (ПТО) и учреждений профессионального образования.

- Будет ли договор типовым?

- Да, разработчики обещают создать примерный (типовой) договор, который будет максимально простым и практичным для обеих сторон.

Читайте также о том, что высшие учебные заведения в Украине уже начали обучение слушателей нулевого курса в рамках проекта "Зимнее поступление".

Ранее мы писали о том, что в 2026 году минимальный конкурсный балл для поступления в учреждения высшего образования будут определять сами университеты в своих Правилах приема. Исключение составит ряд специальностей, для которых будут действовать фиксированные требования.

