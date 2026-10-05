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Главная » Жизнь » Образование

Не менее 40% практики: как обновили стандарт профобразования в Украине

14:32 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Костенко
Не менее 40% практики: как обновили стандарт профобразования в Украине Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Кабинет министров утвердил новый стандарт профессионального образования в Украине. Принятые решения несут изменения как для студентов, так и преподавателей колледжей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Сергея Корецкого в Facebook.

Ключевая задача украинских колледжей

"Правительство приняло пакет решений для реализации изменений в профессиональном образовании", - рассказал украинцам глава КМУ.

Он подчеркнул при этом, что ключевая задача - "готовить квалифицированных специалистов, в которых реально нуждаются рынок труда и экономика страны".

Именно поэтому, по его словам, был утвержден новый стандарт профессионального образования.

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Практика и профессиональные квалификации

"По меньшей мере 40% образовательной программы отводим на практическую подготовку", - констатировал Корецкий.

Он уточнил, что в целом студенты смогут получить до трех профессиональных квалификаций.

При этом профессиональные колледжи - будут иметь больше автономии в формировании образовательных программ.

Кроме того, обучение "будет интегрировано с европейской кредитной системой".

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Академическая мобильность студентов и преподавателей

Корецкий сообщил, что принятыми решениями Кабмин расширяет "академическую мобильность".

"Студенты смогут учиться и стажироваться непосредственно у работодателей", - подчеркнул он.

Преподаватели также смогут преподавать и стажироваться:

  • и в учебных заведениях;
  • и на предприятиях

"Это даст больше практического опыта и прямого сотрудничества профессиональных колледжей с работодателями", - объяснил премьер-министр.

Не менее 40% практики: как обновили стандарт профобразования в УкраинеПубликация Сергея Корецкого (скриншот: facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Новая формула финансирования профессиональных колледжей

Уже с 2027 года, по словам Корецкого, заработает новая формула финансирования профессиональных колледжей:

  • каждое заведение будет иметь базовое финансирование;
  • часть средств - будет зависеть от результатов работы.

Глава правительства уточнил, что новая формула учитывает:

  • спрос на профессии в области;
  • набор студентов;
  • трудоустройство выпускников;
  • привлечение дополнительных средств.

"Чем лучше показатели, тем большее финансирование сможет получить заведение. Решение также является одним из индикаторов сотрудничества Украины со Всемирным банком", - подытожил премьер-министр.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла закон о профессиональном образовании в Украине, который несет "фундаментальные изменения в профтехобразовании".

Позже мы сообщали, какие профессии - самые популярные в профтехах и колледжах Украины.

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