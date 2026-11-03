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Поступление в колледжи выросло: сколько студентов зачислили и какие специальности выбирали чаще всего

18:06 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
Поступление в колледжи выросло: сколько студентов зачислили и какие специальности выбирали чаще всего В этом году было на 38 тысяч поступающих в колледжи больше, чем в прошлом году (коллаж РБК-Украина)
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В 2026 году в учреждения профессионального предвысшего образования зачислили 172 365 студентов. Это более чем на 38 тысяч больше, чем в прошлом году. Всего на поступление подали более 412 тысяч заявлений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины.

Кто поступал в колледжи

Больше всего заявлений поступило от выпускников 9 классов - 230 139. Еще 154 151 заявление подали поступающие после 11 классов.

Также в учреждения профессионального высшего образования поступали после профессионального образования - было 26 500 заявлений. Еще 1 392 заявления подали поступающие, уже имеющие образовательную степень профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста или младшего бакалавра.

Среди зачисленных студентов 90 507 учились раньше после 9 классов, 66 612 - после 11 классов, 14 193 - после профессионального образования. Еще 1053 поступающих имели другие образовательные степени.

Какие специальности выбирали

Больше всего зачисленных студентов выбирали менеджмент - 23 452 человека. В десятку самых популярных специальностей также вошли:

  • электрическая инженерия - 16 677 студентов;
  • учет и налогообложение - 16 456;
  • финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок - 16 109;
  • медсестринство - 16 090;
  • автомобильный транспорт - 15 635;
  • строительство и гражданская инженерия - 13 213;
  • машиностроение - 12 712;
  • компьютерная инженерия - 12 453;
  • инженерия программного обеспечения - 11 294.

По данным МОН, по сравнению с прошлым годом возросло количество поступающих, которые вибирали электрическую инженерию и учет и налогообложение. К списку популярных направлений также добавилось машиностроение.

Поступление в колледжи выросло: сколько студентов зачислили и какие специальности выбирали чаще всегоПоступление в колледжи выросло: сколько студентов зачислили и какие специальности выбирали чаще всегоПоступление в колледжи выросло: сколько студентов зачислили и какие специальности выбирали чаще всегоПоступление в колледжи выросло: сколько студентов зачислили и какие специальности выбирали чаще всего

На каких условиях будут учиться

За средства государственного и регионального бюджетов будут обучаться 70717 зачисленных студентов. Еще 101648 человек будут получать образование за средства физических и юридических лиц.

Среди поступивших на бюджет самым популярным стало медсестринство - 7 469 студентов. Также абитуриенты выбирали строительство и гражданскую инженерию (4085), электрическую инженерию (3847), автомобильный транспорт (3374) и пищевые технологии (3201).

В десятку самых популярных бюджетных специальностей также вошли машиностроение, агроинженерия, компьютерная инженерия, инженерия программного обеспечения, учет и налогообложение.

Ранее мы делились результатами вступительной кампании 2026 в вузы: на бакалавриат засчитали 226 932 поступающих, что на 31 770 больше, чем в прошлом. 64 625 человек будут учиться за бюджетные средства.

Читайте также о том, что сертификаты на гранты для обучения в вузах студентам поступят позже, чем планировало Министерство образования и науки. Пока новые сроки отправки документов не сообщают.

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