Поступление в колледжи выросло: сколько студентов зачислили и какие специальности выбирали чаще всего

В 2026 году в учреждения профессионального предвысшего образования зачислили 172 365 студентов. Это более чем на 38 тысяч больше, чем в прошлом году. Всего на поступление подали более 412 тысяч заявлений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины.

Кто поступал в колледжи

Больше всего заявлений поступило от выпускников 9 классов - 230 139. Еще 154 151 заявление подали поступающие после 11 классов.

Также в учреждения профессионального высшего образования поступали после профессионального образования - было 26 500 заявлений. Еще 1 392 заявления подали поступающие, уже имеющие образовательную степень профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста или младшего бакалавра.

Среди зачисленных студентов 90 507 учились раньше после 9 классов, 66 612 - после 11 классов, 14 193 - после профессионального образования. Еще 1053 поступающих имели другие образовательные степени.

Какие специальности выбирали

Больше всего зачисленных студентов выбирали менеджмент - 23 452 человека. В десятку самых популярных специальностей также вошли:

электрическая инженерия - 16 677 студентов;

учет и налогообложение - 16 456;

финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок - 16 109;

медсестринство - 16 090;

автомобильный транспорт - 15 635;

строительство и гражданская инженерия - 13 213;

машиностроение - 12 712;

компьютерная инженерия - 12 453;

инженерия программного обеспечения - 11 294.

По данным МОН, по сравнению с прошлым годом возросло количество поступающих, которые вибирали электрическую инженерию и учет и налогообложение. К списку популярных направлений также добавилось машиностроение.

На каких условиях будут учиться

За средства государственного и регионального бюджетов будут обучаться 70717 зачисленных студентов. Еще 101648 человек будут получать образование за средства физических и юридических лиц.

Среди поступивших на бюджет самым популярным стало медсестринство - 7 469 студентов. Также абитуриенты выбирали строительство и гражданскую инженерию (4085), электрическую инженерию (3847), автомобильный транспорт (3374) и пищевые технологии (3201).

В десятку самых популярных бюджетных специальностей также вошли машиностроение, агроинженерия, компьютерная инженерия, инженерия программного обеспечения, учет и налогообложение.