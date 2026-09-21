Не только мобилизация: что на самом деле усугубляет дефицит кадров в Украине

Осенью 2026 года украинский рынок труда остается дефицитным, а ситуация с кадрами вряд ли кардинально изменится в ближайшее время. На нехватку работников влияют мобилизация, миграция и структурные проблемы рынка, в то время как самый дефицит наблюдается в производстве, аграрной сфере, строительстве, фармации и логистике.

Почему работодатели не всегда могут закрыть вакансии даже с конкурентной зарплатой и какие изменения нужны украинскому рынку труда, – в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала эксперт рынка труда Татьяна Пашкина .

– Как бы вы описали ситуацию на украинском рынке труда осенью 2026? Как острым остается дефицит кадров?

– Поскольку дефицит кадров формировался не одно десятилетие, я думаю, что кардинально осенью картина не изменится. Разве что будут более массированы обстрелы, которые спровоцируют определенную локальную вариацию безработицы.

– Что сегодня больше всего влияет на нехватку работников: мобилизацию, миграцию, демографическую ситуацию или несоответствие навыков кандидатов потребностям бизнеса?

– Демография будет больше влиять, мне кажется, в последующие годы, потому что уменьшение количества молодежи пока может быть компенсировано наличием работников зрелого возраста, на которых не очень обращают внимание некоторые работодатели.

И, конечно, мобилизация, потому что миллион людей перекочевал с гражданского рынка труда на военный. Плюс, милтек, который потихоньку уносит специалистов из других производств.

Я думаю, что миграционное влияние мы уже немного преодолели, как-то привыкли к тому, что эти люди за границей и вряд ли вернутся быстро, а возможно, не вернутся вообще.

– Изменился ли характер кадрового дефицита за последний год? Какие тенденции стали заметнее в 2026 году?

– Я думаю, что кардинально ничего не изменилось, потому что на производстве, в аграрной сфере, в специализированных профессиональных областях эта проблема накапливалась не один год.

К сожалению, ни высшая школа, ни государственная служба занятости в формате переквалификации, ни другие корпоративные университеты и тому подобное не смогут это преодолеть за условные несколько лет. Потому, конечно, ситуация не будет меняться кардинально.

– Каких специалистов украинскому бизнесу сейчас сложнее всего найти?

– Если говорить о профессиональных специальностях, то, конечно, это почти все работники производства – от разнорабочих до председателей технологических отделов, главных конструкторов и так далее.

В аграрной сфере у нас всегда был дефицит: механизаторы, комбайнеры, агрономы, ветеринары.

Фармация задыхается от недостатка фармацевтов. В строительстве не хватает работников – от начинающих до архитекторов. На складах дефицитные кладовщики, грузчики, комплектующие.

Поэтому, по большому счету, почти всюду.

– Насколько сегодняшний рынок труда отвечает потребностям экономики, постепенно меняется под влиянием войны?

– Он давно не отвечает. Но что с этим поделаешь? Нет такой ситуации, чтобы все сразу синхронизировалось и работало на 100%. Тем более что не все работодатели готовы обучать и переучать, да и сами кандидаты не всегда понимают, зачем им менять профессию.

– В каких профессиях сейчас самый разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и предложениями работодателей?

– У нас в среднем сегменте рынка иногда бывает такая диспропорция, что в большинстве случаев, если кандидат действительно стоит грубых денег, ну, такую или почти такую зарплату он может найти.

Конечно, существует средний рынок оплаты труда, и соответственно он не всегда отвечает пожеланиям высококвалифицированных или узкоориентированных работников. Но тем не менее, в большинстве случаев работодатели понимают, что или полгода определенный участок работы будет закрыт из-за того, что нет работника, и тогда убытки будут значительно больше, чем та заработная плата, которую они предлагают. И возникает возможность компромисса.

Поэтому я говорю, что возможно такая ситуация есть, но это означает, что человек не может продать себя рынку.

– Почему сегодня вакансия может оставаться открытой даже тогда, когда работодатель предлагает конкурентную зарплату?

– Во-первых, это может быть работа без бронирования. Никто не захочет ехать через полгорода, чтобы не доехать до работы.

Во-вторых, это может быть ситуация, когда зарплата конкурентная, но неконкурентные условия. Например, тот же состав где-то за городом и нет развоза как такового, или он неудобен. График хуже, чем у коллег по рынку и т.д.

Есть вариант, когда зарплату выплачивают несвоевременно или по частям, обещают премии, которых реально не существует. Есть вариант, когда руководство не очень адекватное, и тогда никаких денег за это не нужно.

Есть вариант, когда атмосфера, например на том же складе, плохая: условно говоря, состав неотапливаемый, негде переодеться, туалет-будка на улице. Ну и зачем людям такое?

– Какие профессии могут стать самыми дефицитными в 2027 году?

– Те самые, что были.

Вряд ли что-то новое мы придумаем, тем более что в большинстве случаев нет пока устоявшегося тренда, чтобы на дефицитные специальности шел поток новых кандидатов и соответственно расширял рынок труда именно в тех узких ''горлышках бутылочек''.

– Что будет самой большой проблемой для работодателей в ближайшие два-три года: найти работника, удержать его или подготовить нужного специалиста?

– Мне кажется, мы говорим пока о ''найти'', потому что в большинстве случаев традиционные методы подбора и привлечения не очень срабатывают.

И соответственно, работодателю придется не только что-либо обещать, но и гарантировать репутацию, а не все это смогут сделать.

А потом удерживать, потому что амбициозные цели и компании-семьи – это уже больше о демотивации, чем о привлечении.

– Какие изменения на рынке труда нужны сейчас, чтобы украинская экономика могла обеспечить себя кадрами во время будущего восстановления?

– Поменьше предубеждений.

У нас, к сожалению, несмотря на тотальный дефицит, никто не отменял ни эйджизма, ни сексизма, ни других проявлений ограничений к работникам.

У нас не трудоустроено почти 90% людей с инвалидностью (За восемь месяцев в службу занятости в поисках работы обратились 29 тысяч человек с инвалидностью. Работу уже получили 7,7 тысячи из них, а 2,4 тысячи проходили профессиональное обучение.) Относительно трудоустройства ветеранов – это отдельная болезненная тема.

И соответственно, когда нам говорят, что людей не хватает, у меня всегда возникает вопрос: трудоустроены ли у нас все уязвимые слои населения? Трудоустроены ли у нас люди 50+, 18- и так далее?

Вот если бы мы там всех 100% трудоустроили, это был бы кадровый голод. А пока мы перебираем продуктами. Перестанем – будет проще.