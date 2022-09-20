Путин готовит заявление по "референдумам" на захваченных территориях Украины: что известно

Президент РФ Владимир Путин может выступить во вторник, 20 сентября, по поводу "референдумов" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК .

По данным издания, эту информацию подтвердили три источника, близких к администрации российского президента.

Выступление ожидается до конца дня, что именно скажет Путин, собеседникам РБК неизвестно.

Оккупанты устроили "флешмоб" по псевдореферендумам на захваченных территориях Украины: что известно

Начиная со вчера, так называемые "общественные палаты" и "общественные советы" оккупантов на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей начали выступать с требованием провести псевдореферендумы о признании регионов субъектами РФ.

Уже сегодня выяснилось, что гауляйтеры даже уже успели определиться с датой и готовы провести незаконные голосования 23-27 сентября. Это при том, что еще в начале сентября предлагалось провести "референдумы" 4 ноября, а позже в Кремле и вовсе заявили, что отложили на неопределенный срок проведение псевдореферендумов по "присоединению к РФ" захваченных территорий Украины.

Реакция Украины

Именно мнения про боязнь контрнаступления ВСУ со стороны оккупантов придерживается глава Офиса президента Андрей Ермак. Комментируя такое решение гауляйтеров захваченных территорий, он заявил, что именно так выглядит "ужас разгрома" России в войне.

Михаил Подоляк уверен, что таким образом Россия решила асимметрично ответить на украинское контрнаступление, при этом забыв про то, что незаконный "референдум" не сможет остановить HIMARS и ВСУ.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что ни псевдореферендумы, ни "мобилизация" ничего не изменят как для России, так и для Украины.