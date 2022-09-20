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У Зеленского ответили на назначение "референдумов": попробуйте, будет интересно

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 16:04
У Зеленского ответили на назначение "референдумов": попробуйте, будет интересно Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Россияне решили асимметрично ответить на украинское контрнаступление, объявив о срочном проведении "референдумов" в ОРДЛО и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей о присоединении к России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Они думают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь… Будет интересно", - написал он.

Напомним, до этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни псевдореферендумы, ни "мобилизация" ничего не изменят как для России, так и для Украины.

Отметим, что сегодня оккупанты в ОРДЛО, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях объявили о проведении "референдумов" о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября.

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Ирина Подоляк Война России против Украины Референдум
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