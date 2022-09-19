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Бойовики "ДНР" теж захотіли негайного "референдуму" про входження до Росії

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Понеділок 19 вересня 2022 19:36
Бойовики "ДНР" теж захотіли негайного "референдуму" про входження до Росії Фото: бойовики "ДНР" також хочуть негайного "референдуму" щодо входження до Росії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Громадська палата так званої "ДНР" просить ватажка Дениса Пушиліна негайно провести "референдум" щодо входження до складу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Глава "палати" Олексій Кофман заявив про бажання учасників "ДНР" бачити між "республікою" та Україною кордон Росії.

"Прошу главу республіки Дениса Володимировича Пушиліна та "Народну раду ДНР" ухвалити відповідне "історичне" рішення про негайне проведення "референдуму"", - сказав він.

Нагадаємо, що окупанти у так званій "ЛНР" попросили "владу" провести псевдореферендум щодо приєднання до Росії.

При цьому раніше повідомлялося, що через успішний контнаступ ЗСУ російська влада відклала на невизначений термін проведення псевдореферендумів щодо "приєднання до Росії" так званих "ЛДНР" та окупованих територій Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

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