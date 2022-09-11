ua ru
Нд, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін "поставив на стоп" псевдореферендуми через успішний наступ ЗСУ, - "Медуза"

Новость на русском →
Москва, Неділя 11 вересня 2022 15:55
Путін "поставив на стоп" псевдореферендуми через успішний наступ ЗСУ, - "Медуза" Фото: російський президент Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська влада відклала на невизначений термін проведення псевдореферендумів щодо "приєднання до РФ" так званих "ЛДНР", а також окупованих територій Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Це повязано з успішним контрнаступом ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Як пише видання з посиланням на два джерела, близьких до Кремля, єдиною причиною цього рішення є успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку.

Крім того, джерела наголосили, що пов'язані з Кремлем "політтехнологи", які працювали в Харківській та Запорізькій областях, вже відкликані до Росії, оскільки їм "надійшов наказ їхати додому".

При цьому в Херсонській області російські "політтехнологи", які готували референдум, все ж досі залишаються.

"Референдуми" росіян провалюються

Нагадаємо, що успішний контрнаступ ЗСУ продовжується, а тим часом, як розповіли в українській розвідці, так звані "референдуми" росіян на окупованих територій не мають жодних шансів, як і через дії наших військових, так і через спротив місцевого населення.

Додамо, що у Росії нещодавно запропонували провести "референдуми" на окупованих територіях України 4 листопада, тому що ця дата нібито символічна.

Однак у Офісі президента висміяли ці заяви та порадили Москві "шукати нових сценаристів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Харків ДНР Херсонская область Референдум
NEWS
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі