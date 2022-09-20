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Кулеба о "референдумах" на захваченных РФ территориях: это ничего не изменит

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 15:52
Кулеба о "референдумах" на захваченных РФ территориях: это ничего не изменит Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ни фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня оккупанты в ОРДЛО, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях объявили о проведении "референдумов" о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября.

Добавим, что заявления о "срочном референдуме" начали раздаваться от террористов ОРЛО на фоне контрнаступления украинских военных. В частности, на днях ВСУ взяли под контроль Белогоровку в Луганской области.

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