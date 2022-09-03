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Це стаття. У Кабміні закликали українців в окупації не ходити на "референдуми"

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Київ, Субота 03 вересня 2022 22:27
Це стаття. У Кабміні закликали українців в окупації не ходити на "референдуми" Фото: Ірина Верещук, голова Мінреінтеграції (facebook.com/MReintegration)
Автор: Іван Носальський

Участь у "референдумах", які росіяни хочуть провести на тимчасово окупованих територіях України, є злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"Для наших громадян, які братимуть участь у цьому (референдумах - ред.), це, насправді, стаття Кримінального кодексу. Тому я ще раз закликаю евакуюватися всіх, хто може, а якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, - не брати участь ні в яких "референдумах", - підкреслила Верещук.

Вона також додала, що країни Заходу ніколи не визнають результати таких псевдореферендумів, оскільки "це все фарс і цирк".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі Донецької області окупанти активізували підготовку до псевдореферендуму. За допомогою колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії.

Також ми писали, що у Кремлі знову перенесли "референдуми" на захопленій території України, тепер до кінця осені. При цьому розглядається кілька сценаріїв.

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Ірина Верещук Референдум Війна Росії проти України
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