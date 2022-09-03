Це стаття. У Кабміні закликали українців в окупації не ходити на "референдуми"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук в ефірі телемарафону .

"Для наших громадян, які братимуть участь у цьому (референдумах - ред.), це, насправді, стаття Кримінального кодексу. Тому я ще раз закликаю евакуюватися всіх, хто може, а якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, - не брати участь ні в яких "референдумах", - підкреслила Верещук.

Вона також додала, що країни Заходу ніколи не визнають результати таких псевдореферендумів, оскільки "це все фарс і цирк".