Це стаття. У Кабміні закликали українців в окупації не ходити на "референдуми"
Участь у "референдумах", які росіяни хочуть провести на тимчасово окупованих територіях України, є злочином.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук в ефірі телемарафону.
"Для наших громадян, які братимуть участь у цьому (референдумах - ред.), це, насправді, стаття Кримінального кодексу. Тому я ще раз закликаю евакуюватися всіх, хто може, а якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, - не брати участь ні в яких "референдумах", - підкреслила Верещук.
Вона також додала, що країни Заходу ніколи не визнають результати таких псевдореферендумів, оскільки "це все фарс і цирк".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі Донецької області окупанти активізували підготовку до псевдореферендуму. За допомогою колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії.
Також ми писали, що у Кремлі знову перенесли "референдуми" на захопленій території України, тепер до кінця осені. При цьому розглядається кілька сценаріїв.
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