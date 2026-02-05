В районе Львова сбили российский ударный дрон: детали от Садового

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram .

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал. При этом пожаров или значительных разрушений зафиксировано не было.

"Вражеский беспилотник обезвредили на территории Львовской общины. Это была атака на объект критической инфраструктуры", - рассказал Садовой.

Удар по Львовской области

Напомним, утром 27 января российские войска нанесли удар по инфраструктурному объекту во Львовской области.

Как сообщил глава ОВА Максим Козицкий, атака обошлась без жертв и пострадавших, однако на месте попадания работали профильные службы для ликвидации последствий.

Этому предшествовало предупреждение Воздушных сил о движении ударных беспилотников в направлении Львовской области и Луцка. В частности, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в районе города Броды.

Позже стало известно, что россияне атаковали объект "Нафтогаза" во Львовской области.

При этом 15 января во время атаки на Львов, дрон упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере.

Как сообщил городской голова Андрей Садовый, обошлось без жертв, однако взрывная волна зацепила тракториста, убиравшего снег неподалеку.

В результате инцидента были выбиты окна в окрестных жилых домах и корпусе политехники.