РФ ударила по инфраструктуре на Львовщине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого

Стоит заметить, что Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении Львовщины и Луцка. Более того, жители Бродов, что во Львовской области, сообщали о взрывах во время воздушной тревоги.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Однако информация может обновляться.

"Враг атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. На месте работают все профильные службы", - написал он.

Удар по Львовской области "Орешником"

В ночь на 9 января Россия нанесла ракетный удар по Львовской области, применив баллистическую ракету средней дальности. Сначала появлялись сообщения, что для атаки могли использовать ракету типа "Орешник".

Впоследствии в РФ подтвердили пуск баллистической ракеты по Львову, одновременно снова распространив фейковое заявление о якобы "атаке на резиденцию" Путина, которым пытались оправдать очередной теракт против Украины.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил применение российской ракеты "Орешник".

Кроме того, 15 января во Львове вражеский дрон упал на детскую площадку вблизи памятника Бандере. По предварительным данным городского головы, обошлось без пострадавших.