ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила по инфраструктуре на Львовщине

Украина, Вторник 27 января 2026 08:36
UA EN RU
РФ ударила по инфраструктуре на Львовщине Иллюстративное фото: РФ ударила по инфраструктуре на Львовщине (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Кава

Российская армия утром вторника, 27 января, нанесла удар по инфраструктуре Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого

"Враг атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. На месте работают все профильные службы", - написал он.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Однако информация может обновляться.

Стоит заметить, что Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении Львовщины и Луцка. Более того, жители Бродов, что во Львовской области, сообщали о взрывах во время воздушной тревоги.

Удар по Львовской области "Орешником"

В ночь на 9 января Россия нанесла ракетный удар по Львовской области, применив баллистическую ракету средней дальности. Сначала появлялись сообщения, что для атаки могли использовать ракету типа "Орешник".

Впоследствии в РФ подтвердили пуск баллистической ракеты по Львову, одновременно снова распространив фейковое заявление о якобы "атаке на резиденцию" Путина, которым пытались оправдать очередной теракт против Украины.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил применение российской ракеты "Орешник".

Кроме того, 15 января во Львове вражеский дрон упал на детскую площадку вблизи памятника Бандере. По предварительным данным городского головы, обошлось без пострадавших.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Инфраструктура Война в Украине Атака дронов
Новости
Удар по Одессе: количество пострадавших увеличилось до 22 человек
Удар по Одессе: количество пострадавших увеличилось до 22 человек
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин