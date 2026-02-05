У районі Львова збили російський ударний дрон: деталі від Садового

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram .

Він зазначив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. При цьому пожеж чи значних руйнувань зафіксовано не було.

"Ворожий безпілотник знешкодили на території Львівської громади. Це була атака на об'єкт критичної інфраструктури", - розповів Садовий.

Удар по Львівській області

Нагадаємо, вранці 27 січня російські війська завдали удару по інфраструктурному об'єкту у Львівській області.

Як повідомив очільник ОВА Максим Козицький, атака обійшлася без жертв і постраждалих, однак на місці влучання працювали профільні служби для ліквідації наслідків.

Цьому передувало попередження Повітряних сил про рух ударних безпілотників у напрямку Львівської області та Луцька. Зокрема, під час повітряної тривоги вибухи прогриміли в районі міста Броди.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували об'єкт "Нафтогазу" у Львівській області.

При цьому 15 січня під час атаки на Львів, дрон упав на дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері.

Як повідомив міський голова Андрій Садовий, обійшлося без жертв, проте вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг неподалік.

Унаслідок інциденту було вибито вікна в навколишніх житлових будинках і корпусі політехніки.