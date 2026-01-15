ua en ru
Вражеский дрон во Львове упал возле памятника Бандере, - Садовый

Львов, Четверг 15 января 2026 07:37
Вражеский дрон во Львове упал возле памятника Бандере, - Садовый Иллюстративное фото: ликвидация пожара во Львове (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку возле памятника Бандере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового в Telegram.

"Символическое место - то, чего агрессор боится больше всего", - отметил Садовый.

Момент падения попал на видео, которое он опубликовал.

По информации городского головы, предварительно, обошлось без пострадавших.

"Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке", - проинформировал он.

Также среди последствий - выбитые окна в домах рядом, в частности в корпусе политехники и жилых домах.

Андрей Садовый сообщил, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого.

Частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует.

Также из-за перекрытия не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

Как сообщало РБК-Украина, утром 15 января Россия осуществила очередную попытку обстрела Украины. На этот раз взрывы прогремели во Львове.

Сигнал воздушной тревоги во Львове был объявлен в 06:09.

В 06:54 Андрей Садовый сообщил, что удар боевого вражеского дрона пришелся на центр Львова.

Удар по Львовской области "Орешником"

Также в ночь на 9 января Россия нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности. Сначала появилась информация, что для атаки могли использовать ракету типа "Орешник".

В РФ подтвердили запуск баллистической ракеты по Львову и снова распространили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина, которым пытались оправдать очередной теракт против Украины.

Впоследствии применение российской ракеты "Орешник" подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

