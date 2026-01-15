Вражеский дрон во Львове упал возле памятника Бандере, - Садовый

Вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку возле памятника Бандере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового в Telegram .

"Символическое место - то, чего агрессор боится больше всего", - отметил Садовый.

Момент падения попал на видео, которое он опубликовал.

По информации городского головы, предварительно, обошлось без пострадавших.

"Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке", - проинформировал он.

Также среди последствий - выбитые окна в домах рядом, в частности в корпусе политехники и жилых домах.

Андрей Садовый сообщил, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого.

Частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует.

Также из-за перекрытия не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.