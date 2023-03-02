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Потери России в Украине превысили 150 тысяч солдат, - Генштаб

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Украина, Четверг 02 марта 2023 08:33
Потери России в Украине превысили 150 тысяч солдат, - Генштаб Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 2 марта (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро четверга, 2 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 715 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 150 605 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 150605 (+715) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3397 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6658 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 2398 (+5) ед,
  • РСЗО - 480 (+1) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 300 (+0) ед,
  • вертолетов - 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2058 (+3),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5264 (+7) ед,
  • специальная техника - 230 (+0)

Как сообщалось, ВСУ за сутки отразили более 170 атак противника. Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

При этом российские военные усиливают свои оборонные позиции на юге Запорожской области и пытаются отражать атаки украинских войск западнее Кременной и Сватово Луганской области.

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