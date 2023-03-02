Потери России в Украине превысили 150 тысяч солдат, - Генштаб
По данным на утро четверга, 2 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 715 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 150 605 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 150605 (+715) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3397 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6658 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 2398 (+5) ед,
- РСЗО - 480 (+1) ед,
- средства ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 300 (+0) ед,
- вертолетов - 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2058 (+3),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5264 (+7) ед,
- специальная техника - 230 (+0)
Как сообщалось, ВСУ за сутки отразили более 170 атак противника. Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
При этом российские военные усиливают свои оборонные позиции на юге Запорожской области и пытаются отражать атаки украинских войск западнее Кременной и Сватово Луганской области.
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