Потери России в Украине превысили 150 тысяч солдат, - Генштаб

По данным на утро четверга, 2 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 715 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 150 605 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, ВСУ за сутки отразили более 170 атак противника. Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

При этом российские военные усиливают свои оборонные позиции на юге Запорожской области и пытаются отражать атаки украинских войск западнее Кременной и Сватово Луганской области.

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