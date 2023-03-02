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У Зеленского отреагировали на события в Брянской области: сознательная провокация РФ

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Киев, Четверг 02 марта 2023 12:54
У Зеленского отреагировали на события в Брянской области: сознательная провокация РФ Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

События в Брянской области с так называемыми "украинскими диверсантами" являются сознательной провокацией россиян. Стране-агрессору стоит бояться своих партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"История о диверсионной группе Украины в РФ является классической сознательной провокацией. РФ хочет испугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и рост бедности после года войны. Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойся своих партизан...", - написал Подоляк.

Напомним, сегодня в РФ заявили о так называемом "проникновении украинских ДРГ в два села Брянской области" на границе с Черниговской областью. Российские пропагандисты активно продвигают информацию о якобы "перестрелках, боях, взятии заложников", но их заявления противоречат друг другу.

Добавим, между тем в ОК "Север" напомнили, что россияне могут прибегнуть к провокациям с целью обвинения украинских защитников в нарушении территориальной целостности.

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