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Провокация РФ? В Брянской области заявили о "проникновении украинской ДГР" и боях

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Брянская область, Четверг 02 марта 2023 11:26
Провокация РФ? В Брянской области заявили о "проникновении украинской ДГР" и боях
Автор: Мария Кучерявец

Россияне, вероятно, в очередной раз реализуют свой провокационный замысел. В Брянской области придумали якобы "перестрелку с украинской ДРГ", которая проникла на территорию региона, а также фантазируют о "масштабных боях" и "заложниках".

Что известно про очередные вероятные провокации россиян в Брянской области неподалеку от украинской границы - собрало РБК-Украина.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в Брянской области на территорию Климовского района якобы проникли украинские диверсанты из 50 человек, а дальше они якобы разделились по группам по двум направлениям - Любечаны и Сушаны.

Это направление, вероятно, россияне называют не случайно, ведь оба этих населенных пункта находятся у украинской границы.

Первоначально о так называемом "вторжении" на территорию Брянской области "диверсантов заявил" губернатор региона Александр Богомаз.

Он заявил, что из Украины на территорию села Любечан якобы "проникла украинская ДРГ", произвела обстрел автомобиля, в результате чего был ранен ребенок и мужчина.

На этом фантазии россиян не заканчиваются, утверждают, что так называемая "группа из 50 вооруженных людей с желтыми повязками" зашла на территорию поселка Сушаны и взяла людей в заложники.

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