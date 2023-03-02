Массированные ракетные атаки РФ по Украине могут остаться в прошлом, - Гуменюк

В России сейчас осталось гораздо меньше ракет, поэтому массированные ракетные атаки по Украине могут остаться в прошлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк во время брифинга в Military Media Center.

"Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики", – сказала Гуменюк.

По ее словам, теперь враг начинает распределять ракетные удары по времени. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также это могут быть небольшие партии "шахедов".

Она также объяснила, что сейчас россияне хотят и обезвреживать наше ПВО, и наносить результативные удары.

"Объективная ситуация заключается в том, что ракет (у России - ред.) уже гораздо меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть... Мощность врага не уничтожена полностью. Она еще имеет признаки жизни и производит продукты убийства", - подчеркнула Гуменюк.