Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать свои усилия на захвате Донецкой и Луганской областей, совершая сотни атак в сутки. При этом украинские военные удерживают оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Россияне продолжают сосредотачивать свои усилия на Донбассе. Так, оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях. Только за прошедшие сутки украинские военные отразили более 170 вражеских атак на этих направлениях.

На Луганском направлении "самая горячая" ситуация в Кременной, где россияне часами обстреливают украинские позиции, а затем пускают волны солдат в наступление.

При этом в других регионах ситуация остается стабильной. Захватчики продолжают обстреливать мирные города и села в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Напомним, британская разведка оценила влияние погоды на боевые действия в районе Бахмута.

К тому же, РБК-Украина рассказывало, какая ситуация в Бахмуте и есть ли угроза его захвата.

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