Еще два эшелона с военными РФ перекидывают из Беларуси в направлении Донецкой области

Россия отправляет еще два эшелона с военными Вооруженных сил РФ и военной техникой из Беларуси в направлении Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" .

Сообщается, что 28 февраля и 1 марта со станции Слоним (Гродненской область) в направлении Донецкой области было отправлено еще 2 эшелона с техникой и обученным контингентов ВС РФ.

Первый отправился 28 февраля на станцию Матвеев-Курган (Ростовская обл, РФ), куда прибудет 7 марта, и далее локомотивами так называемой "ДНР" отправится на станцию Иловайск (Донецкая область).

В эшелоне 48 вагонов, из них:

2 пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ в составе примерно 100 человек);

46 вагонов-платформ (с погруженной колесной воинской техникой).

Второй эшелон отправился 1 марта на станцию Неклиновка (Ростовская область), куда прибудет 8 марта. Далее также локомотивами "ДНР" будет отправлен на станцию Иловайск (Донецкая область).

Во втором эшелоне 38 вагонов, из них:

2 пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ в количестве примерно 100 человек);

36 вагонов-платформ (с погруженной колесной воинской техникой).

Среди техники в эшелоне вывезено: