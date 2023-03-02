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Войска РФ обстреляли Запорожье: из-за "прилета" разрушен многоэтажный дом

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Четверг 02 марта 2023 02:20
Войска РФ обстреляли Запорожье: из-за "прилета" разрушен многоэтажный дом Фото: войска РФ обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 2 марта, нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела поврежден многоэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города разрушений претерпел многоэтажный жилой дом. Подробная информация пока уточняется", - говорится в сообщении секретаря Запорожского горсовета.

Войска РФ обстреляли Запорожье: из-за &quot;прилета&quot; разрушен многоэтажный дом

Обновлено (2:42)

По информации Запорожской ОВА, в результате обстрела разрушены три этажа многоквартирного дома. Предварительно удар по городу был нанесен с помощью ракет С-300.

Информация о пострадавших уточняется, на месте работают все экстренные службы.

Войска РФ обстреляли Запорожье: из-за &quot;прилета&quot; разрушен многоэтажный дом

Ранее мы писали, что в Запорожье сегодня ночью, 2 марта, были слышны громкие взрывы, в городе и регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российские войска для разведки и наведения ударов по Запорожской области используют комплекс "Зоопарк-1".

Также мы писали, что оккупанты ночью 27 февраля обстреляли Запорожье ракетами C-300, в результате атаки пострадал объект инфраструктуры. Один снаряд, вероятно, упал в воду.

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