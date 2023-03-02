Войска РФ обстреляли Запорожье: из-за "прилета" разрушен многоэтажный дом

Российские военные сегодня ночью, 2 марта, нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела поврежден многоэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города разрушений претерпел многоэтажный жилой дом. Подробная информация пока уточняется", - говорится в сообщении секретаря Запорожского горсовета.

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По информации Запорожской ОВА, в результате обстрела разрушены три этажа многоквартирного дома. Предварительно удар по городу был нанесен с помощью ракет С-300.

Информация о пострадавших уточняется, на месте работают все экстренные службы.