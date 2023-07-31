Ракетный удар по Сумам, визит Зеленского на Донбасс и атака на Москву: новости за выходные

В субботу российские военные обстреляли город Сумы, а президент Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Донецкой области. А рано утром в воскресенье в Москве и Подмосковье прогремели взрывы, власти заявили об атаке дронов.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 29 июля:

Новости за 30 июля:

Ракетный удар по Сумам

В Сумах раздался взрыв во время воздушной тревоги вечером 29 июля. В результате этого пострадало заведение.

Позже стало известно, что в Сумах в результате российского ракетного удара вечером в субботу по учебному заведению погиб человек, еще пять граждан получили ранения.

Затем Сумской городской совет сообщил, что в городе резко увеличилось количество пострадавших из-за ракетного удара россиян 29 июля. Несколько травмированных госпитализировали. В результате вражеской атаки пострадал храм. Он принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.

Зеленский посетил позиции военных под Бахмутом

Президент Украины в субботу Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов в Бахмутском направлении.

"Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу", - пишет президент.

Зеленский добавил, что во время встречи он пообщался с украинскими воинами и заслушал доклад командира.

В Москве и Подмосковье жаловались на взрывы из-за атаки дронов

В столице РФ Москве, а также в Подмосковье раздались взрывы в ночь на воскресенье, 30 июля. Позже взрывы в Москве и Подмосковье ранним утром 30 июля в Министерстве обороны России попытались объяснить отражением атаки дронов, в которой обвиняют Украину.

Из-за событий на несколько часов закрывали аэропорт "Внуково". Также в Москве ограничивали движение по некоторым улицам. Как утверждают росСМИ, в башне "Москва-Сити" размещены сразу три представительства российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что после атаки беспилотников на Москву говорить о российском покое в глубинке уже не приходится.

Российские пропагандисты проигнорировали взрывы в Москве 30 июля и не показали их. Однако телеканалы показали парад в Санкт-Петербурге с участием диктатора Владимира Путина.

В ВСУ заявили об успешной атаке на Чонгарский мост

В субботу коллаборанты заявили о якобы атаке на железную дорогу между Крымом и Херсонской областью. Предатели обвинили Украину.

Гауляйтер Владимир Сальдо заявил, что якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow по железной дороге между Крымом и оккупированной частью Херсонской области. Вдобавок, Сальдо сказал, что "все ракеты сбила ПВО".

Позже в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ сообщили, что Силы обороны успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 мая.

Однако военные не сообщили ни подробности атаки, ни ее последствиям. В воскресенье руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что украинские воины продолжили проводить филигранную работу по разрушению логистики врага на левом берегу Херсонской области.

Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине без участия РФ

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия.

Позже Чехия подтвердила проведение саммита по Украине в Саудовской Аравии. Прага уже получила приглашение на встречу, где представители 30 стран будут обсуждать завершение войны в Украине.

Затем руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Саудовская Аравия действительно примет саммит по формуле мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Как пояснил руководитель ОП, реализация формулы мира Зеленского предусматривает трехфазную структуру. Первая фаза - встречи с послами по каждому пункту формулы мира. Вторая фаза - встречи советников по национальной безопасности для поиска оптимальных механизмов реализации формулы.

Гарантия безопасности. Украина скоро начнет переговоры по соглашению с США

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина и США на этой неделе начнут переговоры по соглашению о гарантиях безопасности.

"Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей (этой - ред.) неделе. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности", - сказал Ермак во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Это соглашение будет заключено в рамках декларации, которую страны G7 согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе. В этой декларации Украина пообещала предоставить гарантии безопасности, которые будут действовать, пока она не присоединится к НАТО.

Он добавил, что гарантии безопасности будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат победу Украины сейчас и позволят ей сдерживать российскую агрессию в будущем. Речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях и наказаниях РФ.