"Поздравили" с днем флота. Украинские хакеры атаковали вирусом телефоны моряков РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как рассказали в ГУР, российские моряки, в том числе командиры, получили сообщения на мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp с поздравлением с их праздником.

"Моряки сердечно благодарили за поздравление и лишь потом открывали указанное видео. Само "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер "Москва"", - отметили разведчики.

Сообщения, которые отправили россиянам, содержали "троянский" вирус, снимающий информацию с телефонов и перенаправляющий ее на украинские серверы. И сейчас, как добавляют в ГУР, поток конфиденциальной информации с российских телефонов продолжается.

"Одновременно сломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайт "Евразийского экономического союза". На них также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации", - говорится в сообщении разведки.

Напомним, ранее украинские хакеры опубликовали тайные служебные документы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады, воюющей под Бахмутом.

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