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Зеленский посетил позиции военных под Бахмутом

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Суббота 29 июля 2023 13:36
Зеленский посетил позиции военных под Бахмутом Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу", - пишет президент.

Зеленский добавил, что во время встречи он пообщался с украинскими воинами и заслушал доклад командира.

Ситуация на Бахмутском направлении

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, ситуация на направлении пока остается напряженной. Наши воины продолжают продвигаться и освобождать территории от врага. В частности, на Бахмутском направлении штурмовики во время операции освободили 1200 метров, несмотря на то, что оккупанты плотно кроют позиции наших воинов артиллерией.

Как отметил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, россияне бросают все силы на направление. В то же время их потери уже превышают "цифры" советской армии во время войны в Афганистане.

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