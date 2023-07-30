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Российские оккупанты обстреляли Новодмитровку Херсонской области, есть пострадавшая

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Воскресенье 30 июля 2023 12:35
Российские оккупанты обстреляли Новодмитровку Херсонской области, есть пострадавшая Фото: Российские оккупанты обстреляли Новодмитровку Херсонской области, есть пострадавшая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили по жилому дому в селе Новодмитровка Херсонской области. Пострадала гражданская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Сегодня в селе Новодмитровка оккупанты ударили по жилому дому. Ранение лица получила 33-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", - пишет ОВА.

Также отмечается, что в больницу за помощью обратилась 39-летняя жительница Веселого, которая вчера пострадала в результате минометного обстрела. У нее диагностировали ранения спины и плеча.

Обстрелы Херсонской области

После деоккупации правобережной части Херсонской области враг активно обстреливает ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы.

К примеру, вчера, 29 июля, россияне ударили по селу Веселое, в результате чего ранение получила 69-летняя женщина.

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