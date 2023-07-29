Украина будет реагировать на все возможные провокации окупантов в Черном море, - Гуменюк

Российские оккупанты могут осуществить провокации в Черном море, в частности, провести операцию под чужим флагом. Украина готова к этому и оперативно отреагирует на такие действия разоблачением.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы отслеживаем все эти сообщения, всю эту логику развития событий и готовы к тому, что могут быть провокации. С нашей стороны будет абсолютно понятное их разоблачение", - заявила она.

По словам Гуменюк, оккупанты уже давно готовят почву для обвинения Украины. Например, во времена действия "зерновой сделки" россияне обвиняли Силы обороны в использовании "зернового коридора" для того, чтобы направляли якобы дроны на их корабли.

"Недавняя информация о том, что один из кораблей черноморского флота был атакован неизвестными дронами также была направлена на то, чтобы подогревать такую предварительную почву для будущих атак", - добавила она.

Блокада Черного моря

После того какРоссия вышла из "зернового соглашения", Минобороны РФ заявило, что будет топить суда, идущие в украинские порты. При этом страны, чьи корабли будут идти в Украину, в Кремле сочтут вовлеченными в войну.

Вместе с тем в британской разведке сообщили, что страна-агрессор направила корвет для перехвата торговых судов в Черном море.

В Минобороны Украины сообщили, что РФ готовит корабли и авиацию для блокирования Черного моря.

В Силах обороны назвали признаки, указывающие на то, что россияне готовятся к блокаде Черного моря.

Ранее было опубликовано видео с разговором оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.