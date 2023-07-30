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В Сумах выросло количество пострадавших из-за вчерашнего ракетного удара

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Сумы, Воскресенье 30 июля 2023 10:51
В Сумах выросло количество пострадавших из-за вчерашнего ракетного удара Фото: в Сумах из-за ракетного удара увеличилось количество пострадавших (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах резко увеличилось количество пострадавших из-за ракетного удара россиян 29 июля. Несколько травмированных госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский городской совет в Facebook.

Отмечается, что за медицинской помощью обратилось 17 пациентов. Трое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. В результате атаки один человек погиб.

В настоящее время на месте удара проходит обследование разрушенного имущества и демонтаж поврежденных конструкций. Работают спасатели и спецтехника.

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"Суспільне" со ссылкой на городской совет Сум сообщает, что количество жертв увеличилось до двух человек. Ранения получили 20 человек.

Ракетный удар по Сумам

Напомним, вчера вечером российские оккупанты обстреляли Сумы. Захватчики ударили ракетой по учебному учреждению. Также из-за атаки повреждены соседние дома.

Позже полиция сообщила, что в результате атаки погиб человек, еще пять человек получили ранения.

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