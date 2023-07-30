Войска РФ обстреляли Берислав, ранен
Российские захватчики обстреляли Берислав Херсонского района. В результате обстрела получил ранения один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram .
По данным ОВА, ранения получил 55-летний мужчина, который на момент вражеского удара находился во дворе дома. Предварительно, у него осколочное ранение ноги.
На помощь пострадавшему направляется "скорая".
Обстрелы Херсонской области
После деоккупации правобережной части Херсонской области, враг активно обстреливает ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы.
Так, 29 июля россияне ударили по селу Веселое, в результате чего ранение получила 69-летняя женщина.
Кроме того, сегодня кафиры нанесли удар по селу Новодмитровка В результате обстрела получили ранения 33-летняя женщина.
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