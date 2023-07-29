Точный сброс. Спецподразделение Kraken показало ликвидацию вражеских операторов

Украинские военные из спецподразделения Kraken с помощью дрона ликвидировали группу вражеских операторов беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спецподразделения Кракена.

Бойцы Кракена вели аэроразведку близ Бахмута, когда они обнаружили группу операторов БПЛА противника.

"После чего группа была уничтожена сбросом взрывного устройства с FPV-бомбера", - рассказали в спецподразделении.

Военные также опубликовали в своем Telegram-канале видео удара по оккупантам.

Ситуация под Бахмутом

Украинские военные продолжают наступать севернее и южнее Бахмута. Оккупанты же сейчас контролируют сам город и пытаются сопротивляться на его окрестностях.

Как рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, Россия потеряла на Бахмутском направлении больше войск, чем во время войны в Афганистане.

Сегодня на Бахмутском направлении побывал президент Владимир Зеленский. Он, в частности, посетил передовые позиции Сил специальных операций.

Напомним, ранее пограничники показали, как уничтожили вражеское укрытие вместе с оккупантами под Бахмутом.

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