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Говорить о "покое в глубинке" уже не приходится, - Игнат о взрывах в Москве

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Воскресенье 30 июля 2023 10:36
Говорить о "покое в глубинке" уже не приходится, - Игнат о взрывах в Москве Фото: Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ (facebook.com/yuriy.ignat)
Автор: Сергей Пышкин

После атаки беспилотников на Москву говорить о российском покое в глубинке уже не приходится.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В России всегда что-то летает, и в Москве в частности. Есть те, кого война "не касается" - она уже касается. Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает, и громко… Поэтому говорить о российском покое в глубинке уже не приходится. Они получили то, чего хотели", - заявил Игнат.

Взрывы в Москве

Москва

Около 4 утра в Москве и Подмосковье прогремели взрывы. Через некоторое время стало известно о взрывах в здании "IQ-квартала" на территории элитного комплекса "Москва-сити". Несмотря на то, что городской голова Сергей Собянин заверил в якобы отсутствии жертв, в сети начали писать о пострадавшем.

Также, как отмечаются в Telegram-каналах, взрыв произошел и в "Министерской башне", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

Подробности о взрывах можно прочитать в материале агентства.

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