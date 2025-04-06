Оккупанты атакуют Украину ракетами: что известно

По всей территории Украины этой ночью, 6 апреля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов. Враг совершил ракетную атаку.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Воздушные силы ВСУ .

Военные проинформировали об угрозе вражеских воздушных ударов с применением ракетного вооружения в 01:43

"Ракетная опасность для южных областей!" - говорится в заявлении Воздушных сил в Telegram-канале.

Руководители областных военных администраций южных регионов призвали жителей находиться в укрытиях из-за угрозы ракетной атаки противника.

После этого военные заявили о ракетном ударе врага.

"Ракета с Херсонщины на Николаевщину северо-западным курсом!", - проинформировали в Воздушных силах.

И добавили позже, что "ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!"

Сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Отметим, перед этим в мониторинговых группах в сети писали о вероятных пусках со стороны российских оккупантов крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги",- рассказали в КГВА.

Около 02:25 в мониторинговых группах стали сообщать о якобы взлете в РФ нескольких бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". По неподтвержденным данным, они двигаются курсом на Каспийское море к возможным пусковым рубежам.

Движение ракет после атаки

В 1:56 в Воздушных силах заявили, что ракеты врага фиксируются на востоке Николаевской области, и двигаются в северо-западном направлении.

Позже военные рассказали, что ракеты из Николаевской области направляются в Кировоградскую область.

Ракета - на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный. Ракеты на севере Кировоградской области продолжают движение в направлении Черкасской области. Жителей Умани просили находиться в укрытиях.

Ракеты из Черкасской области - в сторону Винницкой/Киевской областей. Потом стало известно, что ракетны в Винницкой области двигаются в сторону Хмельнитчины/Житомирщины.

Жителей города Староконстантинов, Умань и Житомир призвали оставаться в укрытиях.

В 02:37 в Воздушных силах сообщили, что новые ракеты врага из Херсонской области направляются в сторону Николаевской области. Позже военные рассказали, что ракеты врага фиксируются на юге Кировоградской области, курс - северо-западный. Фиксировалось движение ракет в сторону Умани.

В Киеве были слышны взрывы, работает ПВО в столице и в области

В 02:13 Руководитель Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил о работе ПВО в столице. В это время в Киеве были слышны взрывы.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом", - передали в КГВА.

Жителей Киева просят оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

"Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака! Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - заявили в Киевской областной военной администрации (КОВА).

Ночная комбинированная воздушная атака

Напомним, этой ночью войска РФ снова запустили в сторону Украины ударные беспилотники, и в ряде областей была объявлена тревога. Появились сообщения о взрывах и работе ПВО из-за атаки БПЛА в ряде регионов.

Также сообщалось, что вечером в субботу в Николаеве прогремели взрывы на фоне дроновой атаки. Представители местной власти сообщили, что город был под ударом дронов противника.

Стало известно, что в Николаеве в результате "Шахедной" атаки возник пожар в двух жилых домах, фиксировались повреждения в частном секторе. Также в ОВА и в мэрии рассказали, что в городе пострадали три женщины. В ГСЧС показали видео и фото последствий российской дроновой атаки на Николаев.