Украину массированно атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Российские войска запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, на Юге есть прилет и возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Первые беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны около 20:00 с южного направления. Позже добавились группы "Шахедов" с северо-востока.

По состоянию на 22:54 вражеские дроны двигались:

в Черниговской области, курс - южный, юго-западный;

в Сумской области, курсом северным, северо-западным;

в Харьковской области, курс - западный, северо-западный;

на северо-востоке Полтавской области в северо-западном направлении.

В 22:58 военные сообщили о вражеских БПЛА в районе Харькова.

В 23:41 сообщалось о движении вражеских дронов в направлении Миргорода Полтавской области.

По данным мониторинговых каналов, первые 3 "Шахеда" заходят в Киевскую область в районе Згуровки. В целом, в направлении Киева движется "табун" численностью около 15 БпЛА.

В 23:51 военные сообщили о вражеских дронах в районе Сум. В городе был слышен взрыв.

По состоянию на 23:56 российские беспилотники двигались:

на юге Черниговской области, курс - южный, юго-западный (вектор - Киевская область);

в Сумской области, курсом на Черниговскую и Полтавскую области;

на западе и севере Харьковской области, курсом на запад и юг;

в центре Полтавской области, курс - произвольный;

на севере Днепропетровской области, курс - западный.

В 00:04 Воздушные силы сообщили о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Полтавы.

По состоянию на 00:00 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)