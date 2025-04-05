Украину массированно атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов
Российские войска запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, на Юге есть прилет и возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны около 20:00 с южного направления. Позже добавились группы "Шахедов" с северо-востока.
По состоянию на 22:54 вражеские дроны двигались:
- в Черниговской области, курс - южный, юго-западный;
- в Сумской области, курсом северным, северо-западным;
- в Харьковской области, курс - западный, северо-западный;
- на северо-востоке Полтавской области в северо-западном направлении.
В 22:58 военные сообщили о вражеских БПЛА в районе Харькова.
В 23:41 сообщалось о движении вражеских дронов в направлении Миргорода Полтавской области.
По данным мониторинговых каналов, первые 3 "Шахеда" заходят в Киевскую область в районе Згуровки. В целом, в направлении Киева движется "табун" численностью около 15 БпЛА.
В 23:51 военные сообщили о вражеских дронах в районе Сум. В городе был слышен взрыв.
По состоянию на 23:56 российские беспилотники двигались:
- на юге Черниговской области, курс - южный, юго-западный (вектор - Киевская область);
- в Сумской области, курсом на Черниговскую и Полтавскую области;
- на западе и севере Харьковской области, курсом на запад и юг;
- в центре Полтавской области, курс - произвольный;
- на севере Днепропетровской области, курс - западный.
В 00:04 Воздушные силы сообщили о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Полтавы.
По состоянию на 00:00 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Воздушные удары России
Российские террористы продолжают атаковать мирные населенные пункты Украины ракетами, ударными дронами и управляемыми авиабомбами.
Вечером 5 апреля вражеские БпЛА ударили по двум жилым домам в частном секторе Николаева. На месте попаданий возник пожар.
Вечером 4 апреля, российские захватчики атаковали баллистической ракетой Кривой Рог в Днепропетровской области.
По последним данным, в результате атаки ракеты с кассетным зарядом погибли 18 человек, среди которых много детей.
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