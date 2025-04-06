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В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО

Киев, Воскресенье 06 апреля 2025 02:29
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В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО Фото: в столице работают мобильные группы ПВО по вражеским "Шахедам" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве раздаются взрывы. В городе работает противовоздушная оборона на фоне дроновой и ракетной атаки по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"В Киеве работает ПВО", - написал он.

В 01:56 в столице была объявлена воздушная тревога.

"Враг применяет БпЛА, зафиксированы пуски крылатых ракет. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - написал Ткаченко.

Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в пригороде столицы из-за атаки БпЛА.

Масштабная комбинированная атака РФ на Украину

Вечером в субботу, 5 апреля, российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

В результате прилетов БпЛА в Николаеве загорелся дом и была повреждена газовая сеть. Есть пострадавшие.

Около 02:00 российские военные запустили в направлении Украины ракеты "Калибр" из района Анапы.

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