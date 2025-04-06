В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО

Фото: в столице работают мобильные группы ПВО по вражеским "Шахедам" (Getty Images)

В Киеве раздаются взрывы. В городе работает противовоздушная оборона на фоне дроновой и ракетной атаки по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.