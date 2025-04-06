ГСЧС уточнила последствия удара дронов по жилому сектору Николаева (видео, фото)

В Николаеве вечером накануне, 5 апреля, дроновая атака вызвала возгорание дома и газовой сети. В результате обстрела пострадали три женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ).

Чрезвычайники уточнили последствия российской атаки с применением беспилотников на частный жилой сектор Николаева, и показали кадры.

"В результате обстрела зафиксированы существенные повреждения частных домов. По одному из адресов загорелось жилье в котором, к счастью, не было людей. Пожарные укротили пожар площадью 30 кв. м", - рассказали в ГСЧС.

В Службе добавили, что по другому адресу произошло возгорание газовой сети рядом с частным домовладением. Огонь также уже потушили.

"Сейчас известно о трех пострадавших женщинах. Одну из них госпитализировали в медицинское учреждение, двум другим оказали первую помощь на месте", - передали в ГСЧС.

Кроме того, были повреждены автомобили и другие жилые дома, добавили чрезвычайники.

Всего к ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 15 пожарных, 3 спецавтомобиля.

"Дополнительно работала группа РХБЗ АРЗ СП Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Также привлекались сотрудники правоохранительных органов, патрульной полиции, бригады скорой медицинской помощи, отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины, аварийные бригады электриков и газовиков", - говорится в заявлении ГСЧС.

Вечерний удар БПЛА по Николаеву

Как сообщалось ранее, вечером в субботу в Николаеве прогремели взрывы на фоне дроновой атаки. Представители местной власти сообщили, что город был под ударом дронов противника.

Стало известно, что в Николаеве в результате "Шахедной" атаки возник пожар в двух жилых домах, фиксировались повреждения в частном секторе. Также в ОВА и в мэрии рассказали, что в городе пострадали три женщины.

Добавим, этой ночью российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе для очередной воздушной атаки, и в ряде областей была объявлена тревога. Появились сообщения о взрывах и работе ПВО из-за атаки БПЛА в ряде регионов.