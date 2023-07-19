Угроза ракет и дронов: в Киеве и ряде областей объявлены воздушные тревоги

Сигналы об угрозах воздушных атак противника зазвучали около полуночи в столице, а также в некоторых северных, восточных, центральных и южных регионах.

Ракетная опасность

Как предупреждали военные, ракетная опасность зафиксирована в северных, центральных и в восточных областях.

"Угроза вероятных пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в объявлении.

Угроза ударов дронами

Перед этим, около одиннадцати вечера, в ВС отмечали, что был зафиксирован запуск ударных БПЛА типа "Shahed" с южного направления.

Уже около 00:20 военные заявили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях. Позже об угрозе вражеских дронов предупредили жителей Харьковской, Полтавской и Запорожской областей.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 19 июля

Работает ПВО

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призывает украинцев оставаться в укрытиях и соблюдать правила информтишины во время работы противовоздушной обороны.

"Тревогу не игнорируйте. Работу ПВО не снимайте", - написал он в своем Telegram.

Воздушные атаки РФ по Украине

Российские оккупанты этой ночью снова устроили воздушную атаку по территории Украины. Это произошло после вчерашних ударов с применением "Шахедов" и ракет.

Тогда сначала о взрывах сообщили в Херсоне, а позже в Николаеве - там заявляли о работе ПВО. После этого серия взрывов прогремела в Одессе.

Все данные о последствиях вчерашней ночной воздушной атаки - в материале РБК-Украина.

Напомним также, перед тем российские войска в ночь на 15 июля в очередной раз пытались атаковать дронами-камикадзе юг Украины.. Сработали силы ПВО, однако были и попадания. Российская армия тогда выпустила дроны-камикадзе типа Shahed.