ua ru
Ср, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На подступах к Киеве работает ПВО по вражеским дронам, слышны взрывы

Новина українською →
Киев, Среда 19 июля 2023 05:09
На подступах к Киеве работает ПВО по вражеским дронам, слышны взрывы Фото: украинский военный (facebookco/mvs.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области работает противовоздушная оборона по вражеским ударным дронам во время очередной воздушной атаки. Взрывы были слышны в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА) и мэра Киева Виталия Кличко.

"Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работает ПВО", - говорится в объявлении администраии.

Граждан призвали соблюдать информационную гигиену: не снимать работу противовоздушной обороны и не выкладывать ее в сети, а также оставаться в укрытия.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко также заявил, что в области, на подступах к Киеву работает ПВО.

Тем временем в столице были слышны звуки взрывов. Эту информацию подтвердил Кличко.

"В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО. А также работает сейчас в области", - написал он в Telegram.

Воздушная атака РФ ночью 19 июля

Российские оккупанты снова устроили воздушную атаку по территории Украины ночью 19 июля, с применением ракет и ударных дронов. Тревоги были объявлены после полуночи во многих областях. В сети были сообщения о работе ПВО в ряде регионов.

В командовании Воздушных сил ВСУ отмечали, что были зафиксированы ракетные залпы "Калибрами" с акватории Черного моря. Также оккупанты применяют ударные БПЛА, а на территории РФ взлетела стратегическая авиация, которая является носителями ракет.

Во время воздушной тревоги прозвучали взрывы в Одессе, а также в Запорожье. Тревога продолжается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область атака дронов ПВО
NEWS
Сырский: мы хотим быстрых результатов контрнаступления, но это невозможно
Сырский: мы хотим быстрых результатов контрнаступления, но это невозможно
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию