Оккупанты ночью атаковали дронами юг Украины, есть попадание, - Гуменюк

Российские войска в ночь на 15 июля в очередной раз пытались атаковать дронами-камикадзе юг Украины. Сработали силы ПВО, но есть и попадание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что оккупанты обеспокоены из-за ситуации на Запорожском направлении, а также из-за того, как будут развиваться события через реку Днепр. Поэтому россияне атакуют прифронтовые регионы.

Так, этой ночью российская армия выпустила дроны-камикадзе типа Shahed. Гуменюк отметила, что в Николаевской области были сбиты три беспилотника. Эту информацию также подтвердил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также, по словам Гуменюк, есть попадание в Запорожской области. Последствия атаки пока не известны.

"Была мощная работа (в Запорожской области, - ред.). Работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание, но итоги ночной атаки еще подводятся", - подчеркнула спикер.

Ночная атака

Этой ночью в восточных, части северных, центральных и южных областей звучала воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе атак.

Кроме того, во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Пока местные власти не сообщали о последствиях атаки.

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