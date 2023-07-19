В Запорожье раздались взрывы

В ночь на 19 июля в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

А в местных Telegram-каналах сообщают о минимум трех взрывах - первый произошел около 02:06.

На данный момент в области более двух часов объявлена воздушная тревога. В ОВА призывают горожан не игнорировать ее и находиться в укрытиях к отбою.

Ночная воздушная атака 19 июля

Ночью 19 июля РФ снова атаковала территорию Украины. Воздушные волнения были объявлены более чем в половине областей страны.

В Воздушных силах предупредили о применении врагом ракет "Калибр" из акватории Черного моря, а также ударных БПЛА.

Также во время тревоги в Одессе несколько раз раздавались взрывы - там работает ПВО.

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