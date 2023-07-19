ua ru
Ср, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги, работает ПВО

Новина українською →
Одесса, Среда 19 июля 2023 01:20
В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги, работает ПВО Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе во время воздушной тревоги ночью 19 июля прозвучали взрывы, работает противовоздушная оборона ВСУ по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Взрывы в Одессе были слышны около часа ночи. Их было несколько.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Не подходите к окнам, не снимайте и не выкладывайте работу сил ПВО!" - написал чиновник.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, и объявили о ракетной опасности в Одесской, а также Николаевской и Херсонской областях на юге страны.

Также есть ракетная угроза и в других регионах - в центре, на севере и востоке страны. В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги, работает ПВО

Повторные взрывы

Позже в Воздушных силах сообщили, что были зафиксированы повторные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Около двух часом ночи в Одессе снова прогремели взрывы.

"Зафиксированы повторные пуски крылатых ракет Х-22 с южного направления! Одесская область - оставайтесь в укрытиях!" - заявили в командовании ВС.

Ночная воздушная атака 19 июля

Войска РФ снова устроили воздушную атаку по территории Украины, с применением ракет и ударных дронов. Тревоги были объявлены после полуночи во многих областях. В местных пабликах стали появляться сообщения о работе ПВО в ряде регионов.

Как предупреждали в Воздушных силах, зафиксированы ракетные залпы "Калибрами" с акватории Черного моря. Также оккупанты применяют ударные БПЛА, а на территории РФ взлетела стратегическая авиация, которая является носителями ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса вибухи ракетна атака ПВО
NEWS
Сырский: мы хотим быстрых результатов контрнаступления, но это невозможно
Сырский: мы хотим быстрых результатов контрнаступления, но это невозможно
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию