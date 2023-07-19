Загроза ракет і дронів: у Києві і низці областей оголошені повітряні тривоги

Повітряні тривоги були оголошені в Києві та низці областей у ніч проти 19 липня через загрозу ворожих ракетних атак, а також із застосуванням ударних БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряними силами ЗСУ.
Сигнали про погрози повітряних атак противника залунали близько півночі у столиці, а також у деяких північних, східних, центральних та південних регіонах.
Як попереджали військові, ракетна небезпека зафіксована у північних, центральних та східних областях.
"Загроза ймовірних пусків крилатих ракет із літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в оголошенні.
Перед цим, близько одинадцятої вечора, у ПС зазначали, що було зафіксовано запуск ударних БПЛА типу "Shahed" з південного напрямку.
Вже близько 00:20 військові заявили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА у Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Пізніше про загрозу ворожих дронів попередили мешканців Харківської, Полтавської та Запорізької областей.
Карта повітряних тривог в Україні вночі 19 липня
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликає українців залишатися в укриттях та дотримуватись правил інформтиші під час роботи протиповітряної оборони.
"Тривогу не ігноруйте. Роботу ППО не знімайте", - написав він у своєму Telegram.
Російські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по території України. Це сталося після вчорашніх ударів із застосуванням "Шахедів" та ракет. Тоді спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.
Усі дані про наслідки вчорашньої нічної повітряної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо також, перед тим російські війська в ніч на 15 липня вчергове намагалися атакувати дронами-камікадзе південь України. Спрацювали сили ППО, проте були і влучання. Російська армія тоді випустила дрони-камікадзе типу Shahed.
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