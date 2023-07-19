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Загроза ракет і дронів: у Києві і низці областей оголошені повітряні тривоги

Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні тривоги були оголошені в Києві та низці областей у ніч проти 19 липня через загрозу ворожих ракетних атак, а також із застосуванням ударних БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряними силами ЗСУ.

Сигнали про погрози повітряних атак противника залунали близько півночі у столиці, а також у деяких північних, східних, центральних та південних регіонах.

Ракетна небезпека

Як попереджали військові, ракетна небезпека зафіксована у північних, центральних та східних областях.

"Загроза ймовірних пусків крилатих ракет із літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в оголошенні.

Загроза ударів дронами

Перед цим, близько одинадцятої вечора, у ПС зазначали, що було зафіксовано запуск ударних БПЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Вже близько 00:20 військові заявили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА у Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Пізніше про загрозу ворожих дронів попередили мешканців Харківської, Полтавської та Запорізької областей.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 19 липня

Працює ППО

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликає українців залишатися в укриттях та дотримуватись правил інформтиші під час роботи протиповітряної оборони.

"Тривогу не ігноруйте. Роботу ППО не знімайте", - написав він у своєму Telegram.

Повітряні атаки РФ по Україні

Російські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по території України. Це сталося після вчорашніх ударів із застосуванням "Шахедів" та ракет. Тоді спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.

Усі дані про наслідки вчорашньої нічної повітряної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо також, перед тим російські війська в ніч на 15 липня вчергове намагалися атакувати дронами-камікадзе південь України. Спрацювали сили ППО, проте були і влучання. Російська армія тоді випустила дрони-камікадзе типу Shahed.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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