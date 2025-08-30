Ракеты вместо мира и гарантий безопасности. Главное о переговорах за неделю

На этой неделе переговоры о завершении российско-украинской войны проходили на техническом уровне, главным образом, между Украиной, США и странами Европы. В то же время Россия подчеркнуто отказывается идти на деэскалацию, в очередной раз нанося удары по тыловым городам Украины.

РБК-Украина рассказывает об основных событиях в рамках переговоров, а также о некоторых опасных тенденциях.

Главное:

О чем говорили Зеленский и Келлог в Киеве?

Как США и Европа отреагировали на обстрел Украины?

Чем завершился визит украинской делегации в США?

Продолжение диалога и эскалация

На День независимости Украины, 24 августа, в Киев прибыл спецпредставитель США Кт Келлог. В ходе визита он провел ряд встреч с украинским руководством.

"Обсудили, как можем повлиять на россиян, принудить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины – все должно оставаться на повестке дня", – сообщил Зеленский по итогам встречи.

Также глава Офиса Президента Андрей Ермак имел разговор с госсекретарем США Марко Рубио и другими американскими партнерами.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп обладает рядом механизмов для содействия мирному урегулированию войны между Россией и Украиной. По словам дипломата, США сейчас поставляют вооружение и боеприпасы европейским союзникам по НАТО и Канаде, которые затем передают их Украине и этот процесс "можно усилить".

На эти и другие сигналы Кремль ответил эскалацией. В ночь на четверг 28 августа Россия нанесла новый массовый удар по Украине. погибло более 20 человек. Две российские ракеты попали в 50 метрах от представительства ЕС в Украине и Европейского инвестиционного банка. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после атаки анонсировала подготовку нового 19-го пакета санкций против РФ. Также пострадало здание Британского Совета.

Это был первый масштабный обстрел со времени активизации переговоров и встречи Трампа и Путина на Аляске.

"Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров", –заявил Зеленский по итогам обстрела.

Атаку осудили ряд европейских лидеров, однако реакция США была достаточно вялой. Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог написал в соцсети Х, российские атаки "угрожают миру, к которому стремится президент США". Американское посольство в Киеве заявило, что удары по гражданским объектам недопустимы и должны быть немедленно прекращены.

А вот пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США был недоволен российским ударом по Киеву, но его это "не удивило". Вместе с тем, она вспомнила, что Россия ударила по Киеву, а Украина атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Президент (Трамп - ред.) внимательно следит за ситуацией, и, к сожалению, убийства будут продолжаться, пока продолжается война. Именно поэтому он хочет ее завершить и работает над этим больше, чем кто-либо", – добавила Левитт.

Работа над гарантиями безопасности

Президент Зеленский 28 августа сообщил, что над наработкой каждого компонента гарантий работают советники по вопросам нацбезопасности. В частности, две подгруппы – политико-юридическая и чисто военная.

"На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", – отметил Зеленский.

В то же время Трамп в начале недели довольно туманно заявил, что США окажут значительную поддержку в рамках гарантий безопасности для Украины.

"Европа предоставит им значительные гарантии безопасности, и она должна это сделать, потому что находится рядом. Но мы будем участвовать в этом с точки зрения поддержки. Мы будем им помогать", – отметил Трамп 25 августа.

В рамках подготовки гарантий Вашингтон посетила украинская делегация – глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Юлия Свириденко, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Среди прочего, Ермак и Кислица провели встречу со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом.

"Главный приоритет – продвигать реальную дипломатию и обеспечить выполнение всех договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите. Мы координируем наши усилия", – рассказал Ермак.

Впоследствии глава ОП добавил по итогам встречи, что никто не давит на Украину относительно территорий.

"Я доволен встречей с Уиткоффом. Очень важно сразу прекратить все разговоры – никто с американской стороны не давит на Украину относительно каких-то территорий", – сообщил Ермак на онлайн-брифинге для журналистов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел разговор с Госсекретарем США Марко Рубио и главами МИД Франции, Финляндии, Германии, Италии, Польши, Великобритании, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Сибига в очередной раз заявил союзникам, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными.

"Они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом", – сообщил глава МИД.

Кроме того, Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров совершили визит в Катар. По словам Ермака, обсуждались общие интересы Украины и Катара в сфере безопасности и обороны, а также пути дальнейшего развития партнерства между нашими государствами.

"Что касается переговорного процесса. Сейчас наша команда работает по линии Катар – Саудовская Аравия – Турция - ОАЭ – Швейцария – США. То есть, кроме Америки – Глобальный Юг", – пояснил Зеленский.

По его словам, там фиксируются положительные результаты с перспективой их использования в качестве переговорных площадок.

"Брифинг я получу полный в субботу вечером. Что касается этих стран, как потенциальных площадок для будущих встреч лидеров в двустороннем или трехстороннем формате", – добавил он.