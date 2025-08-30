ua en ru
Ракеты вместо мира и гарантий безопасности. Главное о переговорах за неделю

Киев, Суббота 30 августа 2025 10:00
Ракеты вместо мира и гарантий безопасности. Главное о переговорах за неделю Владимир Зеленский и Кит Келлог (фото: Getty Images)
Автор: Роман Кот

На этой неделе переговоры о завершении российско-украинской войны проходили на техническом уровне, главным образом, между Украиной, США и странами Европы. В то же время Россия подчеркнуто отказывается идти на деэскалацию, в очередной раз нанося удары по тыловым городам Украины.

РБК-Украина рассказывает об основных событиях в рамках переговоров, а также о некоторых опасных тенденциях.

Главное:

  • О чем говорили Зеленский и Келлог в Киеве?
  • Как США и Европа отреагировали на обстрел Украины?
  • Чем завершился визит украинской делегации в США?

Продолжение диалога и эскалация

На День независимости Украины, 24 августа, в Киев прибыл спецпредставитель США Кт Келлог. В ходе визита он провел ряд встреч с украинским руководством.

"Обсудили, как можем повлиять на россиян, принудить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины все должно оставаться на повестке дня", сообщил Зеленский по итогам встречи.

Также глава Офиса Президента Андрей Ермак имел разговор с госсекретарем США Марко Рубио и другими американскими партнерами.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп обладает рядом механизмов для содействия мирному урегулированию войны между Россией и Украиной. По словам дипломата, США сейчас поставляют вооружение и боеприпасы европейским союзникам по НАТО и Канаде, которые затем передают их Украине и этот процесс "можно усилить".

На эти и другие сигналы Кремль ответил эскалацией. В ночь на четверг 28 августа Россия нанесла новый массовый удар по Украине. погибло более 20 человек. Две российские ракеты попали в 50 метрах от представительства ЕС в Украине и Европейского инвестиционного банка. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после атаки анонсировала подготовку нового 19-го пакета санкций против РФ. Также пострадало здание Британского Совета.

Это был первый масштабный обстрел со времени активизации переговоров и встречи Трампа и Путина на Аляске.

"Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров", заявил Зеленский по итогам обстрела.

Атаку осудили ряд европейских лидеров, однако реакция США была достаточно вялой. Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог написал в соцсети Х, российские атаки "угрожают миру, к которому стремится президент США". Американское посольство в Киеве заявило, что удары по гражданским объектам недопустимы и должны быть немедленно прекращены.

А вот пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США был недоволен российским ударом по Киеву, но его это "не удивило". Вместе с тем, она вспомнила, что Россия ударила по Киеву, а Украина атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Президент (Трамп - ред.) внимательно следит за ситуацией, и, к сожалению, убийства будут продолжаться, пока продолжается война. Именно поэтому он хочет ее завершить и работает над этим больше, чем кто-либо", добавила Левитт.

Работа над гарантиями безопасности

Президент Зеленский 28 августа сообщил, что над наработкой каждого компонента гарантий работают советники по вопросам нацбезопасности. В частности, две подгруппы политико-юридическая и чисто военная.

"На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", отметил Зеленский.

В то же время Трамп в начале недели довольно туманно заявил, что США окажут значительную поддержку в рамках гарантий безопасности для Украины.

"Европа предоставит им значительные гарантии безопасности, и она должна это сделать, потому что находится рядом. Но мы будем участвовать в этом с точки зрения поддержки. Мы будем им помогать", отметил Трамп 25 августа.

В рамках подготовки гарантий Вашингтон посетила украинская делегация глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Юлия Свириденко, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Среди прочего, Ермак и Кислица провели встречу со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом.

"Главный приоритет продвигать реальную дипломатию и обеспечить выполнение всех договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите. Мы координируем наши усилия", рассказал Ермак.

Впоследствии глава ОП добавил по итогам встречи, что никто не давит на Украину относительно территорий.

"Я доволен встречей с Уиткоффом. Очень важно сразу прекратить все разговоры никто с американской стороны не давит на Украину относительно каких-то территорий", сообщил Ермак на онлайн-брифинге для журналистов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел разговор с Госсекретарем США Марко Рубио и главами МИД Франции, Финляндии, Германии, Италии, Польши, Великобритании, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Сибига в очередной раз заявил союзникам, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными.

"Они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом", сообщил глава МИД.

Кроме того, Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров совершили визит в Катар. По словам Ермака, обсуждались общие интересы Украины и Катара в сфере безопасности и обороны, а также пути дальнейшего развития партнерства между нашими государствами.

"Что касается переговорного процесса. Сейчас наша команда работает по линии Катар Саудовская Аравия Турция - ОАЭ Швейцария США. То есть, кроме Америки Глобальный Юг", пояснил Зеленский.

По его словам, там фиксируются положительные результаты с перспективой их использования в качестве переговорных площадок.

"Брифинг я получу полный в субботу вечером. Что касается этих стран, как потенциальных площадок для будущих встреч лидеров в двустороннем или трехстороннем формате", добавил он.

Но в целом, признаков, что Россия реально готова идти на прекращение войны или хотя бы присоединиться к саммиту на уровне лидеров, до сих пор нет. Как и желания США стимулировать Россию к встрече. Вместе с тем, в риторике США снова появились намеки, что в тупике по переговорам виновата не только Россия, но и Украина. Хотя такие заявления пока звучат только от пресс-секретаря Белого дома, потенциально это означает новые риски для Украины.

