Трамп намекнул, что часть санкций против РФ может снять навсегда

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил вариант, что часть санкций против РФ, связанных с нефтью, может быть отменена на постоянной основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Сначала Трамп сказал, что нефтяные санкции "против некоторых стран", очевидно имея ввиду РФ, отменяют пока ситуация с ценами не стабилизируется. Однако потом он добавил, что ограничения "может и не придется ввводить" заново.

"Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены (на нефть - ред.). У нас есть санкции против некоторых стран, но мы снимаем их до тех пор, пока ситуация не стабилизируется", - сказал сначала американский лидер.

Однако в следующей фразе он допустил, что ограничения могут и не возобновлять.

"А потом, кто знает, может быть, нам и не придется их снова вводить", - заявил Трамп.

Также глава Белого дома допустил, что военно-морские силы США с партнерами будут сопровождать танкеры с нефтью через Ормузский пролив, который Иран нынче заблокировал.

"Но когда придет время, ВМС США и их партнеры будут сопровождать танкеры через пролив, если это потребуется. Я надеюсь, что это не понадобится, но если понадобится, мы будем сопровождать их без проблем", - подытожил Трамп.