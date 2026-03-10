ua en ru
Трамп намекнул, что часть санкций против РФ может снять навсегда

01:20 10.03.2026 Вт
2 мин
Президент США неожиданно сказал фразу, когда речь шла о нефтяных санкциях, "кто знает, может и не придется их снова вводить"
aimg Маловичко Юлия
Трамп намекнул, что часть санкций против РФ может снять навсегда Фото: американский лидер Дональд Трамп (Getty Images)

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил вариант, что часть санкций против РФ, связанных с нефтью, может быть отменена на постоянной основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Читайте также: Приплела и Украину: Венгрия придумала "зацепку" для отмены санкций по нефти и газу РФ

Сначала Трамп сказал, что нефтяные санкции "против некоторых стран", очевидно имея ввиду РФ, отменяют пока ситуация с ценами не стабилизируется. Однако потом он добавил, что ограничения "может и не придется ввводить" заново.

"Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены (на нефть - ред.). У нас есть санкции против некоторых стран, но мы снимаем их до тех пор, пока ситуация не стабилизируется", - сказал сначала американский лидер.

Однако в следующей фразе он допустил, что ограничения могут и не возобновлять.

"А потом, кто знает, может быть, нам и не придется их снова вводить", - заявил Трамп.

Также глава Белого дома допустил, что военно-морские силы США с партнерами будут сопровождать танкеры с нефтью через Ормузский пролив, который Иран нынче заблокировал.

"Но когда придет время, ВМС США и их партнеры будут сопровождать танкеры через пролив, если это потребуется. Я надеюсь, что это не понадобится, но если понадобится, мы будем сопровождать их без проблем", - подытожил Трамп.

Цены на нефть и санкции

Как известно, на фоне войны в Иране мировые цены на нефть сильно изменились в сторону роста. Новые цены обоснованы двумя факторами: блокадой Ираном Ормузского пролива ради безопасности в регионе, а также тем, что страны Персидского залива не могут экспортировать нефть из-за вовлеченности в конфликт.

Некоторые аналитики утверждали, что ситуация с нефтью позволит выиграть России, которая имеет возможности крупного экспорта, заблокированного санкциями. Ведь, как известно, Москва поставляла энергоресурс не во многие страны: Китаю, Индии, Венгрии, Словакии и еще некоторым государствам, теряя возможности крупного эскпорта из-за санкций.

США решили снять часть санкций против РФ, связанных с нефтью, обосновывая потребностью стабилизировать мировые цены на энергоресурс. Дональд Трамп уже заявил публично 9 марта о таком намерении.

