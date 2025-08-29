ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ермак встретился с Уиткоффом в США: первые детали

Нью-Йорк, Пятница 29 августа 2025 17:27
UA EN RU
Ермак встретился с Уиткоффом в США: первые детали Фото: руководитель ОП Андрей Ермак и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (x.com/AndriyYermak)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Нью-Йорке со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в соцсети X.

По словам руководителя ОП, во встрече также участвовал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"Главный приоритет - продвигать реальную дипломатию и обеспечить выполнение всех договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите. Мы координируем наши усилия", - рассказал Ермак.

По его словам, он в начале встречи проинформировал спецпредставителя президента США о военных преступлениях, которые Россия совершает против мирных городов Украины. В частности, речь шла об ударе по Киеву, в результате которого погибли 23 человека, в том числе четверо детей.

Ермак обратил внимание, что РФ не выполняет необходимых для завершения войны вещей и затягивает боевые действия. Он заверил, что Украина поддерживает стремление президента США Дональда Трампа и всех партнеров достичь справедливого мира как можно скорее, а также приветствует все мирные инициативы США. Но Россия все это блокирует.

"Мы открыты для прямых переговоров на уровне лидеров и готовы обсуждать самый широкий круг вопросов. Мы считаем, что необходим глобальный нажим, чтобы Россия действительно была готова двигаться к миру и, в частности, провести критически важные встречи лидеров для этой цели", - добавил он.

Встреча Ермака с Уиткоффом

Напомним, 27 августа в западных СМИ появились слухи, что украинская делегация поедет в США на встречу со спецпредставителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Позже президент Украины подтвердил планы говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности.

Примечательно, что Ермак по итогам переговоров гарантии не упоминал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Нью-Йорк Андрей Ермак Стив Уиткофф Война в Украине
Новости
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим