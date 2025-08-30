Ракети замість миру і гарантій безпеки. Головне про переговори за тиждень

Цього тижня переговори про завершення російсько-української війни проходили на технічному рівні, головно, між Україною, США та країнами Європи. Водночас Росія підкреслено відмовляється йти на деескалацію, вкотре завдаючи ударів по тилових містах України.

РБК-Україна розповідає про основні події в рамках перемовин, а також про небезпечні тенденції, які в рамках них проявилися.

Головне:

Про що говорили Зеленський і Келлог у Києві?

Як США та Європа відреагували на обстріл України?

Чим завершився візит української делегації у США?

Продовження діалогу та ескалація

На День незалежності України, 24 серпня, до Києва прибув спецпредставник США Кт Келлог. В ході візиту він провів низку зустрічей з українським керівництвом.

"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита - усе має лишатися на порядку денному", –повідомив Зеленський за підсумками зустрічі.

Також голова Офісу Президента Андрій Єрмак мав розмову з держсекретарем США Марко Рубіо та іншими американськими партнерами.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Трамп володіє низкою механізмів для сприяння мирному врегулюванню війни між Росією та Україною. За словами дипломата, США наразі постачають озброєння та боєприпаси європейським союзникам по НАТО та Канаді, які потім передають їх Україні і цей процес "можна посилити".

На ці та інші сигнали Кремль відповів ескалацією. В ніч на четвер 28 серпня Росія завдала нового масового удару по Україні. загинуло понад 20 осіб. Дві російські ракети влучили за 50 метрів від представництва ЄС в Україні та Європейського інвестиційного банку. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після атаки анонсувала підготовку нового 19-го пакету санкцій проти РФ. Також постраждала будівля Британської Ради.

Це був перший масштабний обстріл з часу активізації перемовин і зустрічі Трампа та Путіна на Алясці.

"Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин", – заявив Зеленський за підсумками обстрілу.

Атаку засудили низка європейських лідерів, проте реакція США була досить млявою. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог написав у соцмережі Х, російські атаки "загрожують миру, якого прагне президент США". Американське посольство в Києві заявило, що удари по цивільних обʼєктах є неприпустимими й мають бути негайно припинені.

А от речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США був незадоволений через російський удар по Києву, але його це "не здивувало". Разом з тим, вона згадала, що Росія вдарила по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи.

"Президент (Трамп - ред.) уважно стежить за ситуацією, і, на жаль, убивства триватимуть, поки триває війна. Саме тому він хоче її завершити і працює над цим більше, ніж будь-хто", – додала Левітт.

Робота над гарантіями безпеки

Президент Зеленський 28 серпня повідомив, що над напрацюванням кожного компонента гарантій працюють радники з питань нацбезпеки. Зокрема, дві підгрупи – політично-юридична й суто військова.

"Наступного тижня вся конфігурація буде на папері", – зазначив Зеленський.

Водночас Трамп на початку тижня досить туманно заявив, що США нададуть значну підтримку в рамках гарантій безпеки для України.

"Європа надасть їм значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми братимемо участь у цьому з точки зору підтримки. Ми будемо їм допомагати", – зазначив Трамп 25 серпня.

В рамках підготовки гарантій Вашингтон відвідала українська делегація – голова Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Юлія Свириденко, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Серед іншого, Єрмак та Кислиця провели зустріч зі спецпредставником Трампа Стівеном Віткоффом.

"Головний пріоритет – просувати реальну дипломатію і забезпечити виконання всіх домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті. Ми координуємо наші зусилля", – розповів Єрмак.

Згодом голова ОП додав за підсумками зустрічі, що ніхто не тисне на Україну щодо територій.

"Я задоволений зустріччю з Віткоффом. Дуже важливо відразу припинити всі розмови – ніхто з американського боку не тисне на Україну щодо якихось територій", – повідомив Єрмак на онлайн-брифінгу для журналістів.

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів розмову із Держсекретарем США Марко Рубіо та главами МЗС Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Польщі, Британії, а також головою європейської дипломатії Каєю Каллас. Сибіга вкотре заявив союзникам, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними.

"Вони мають бути багатовимірними, включно з військовим, дипломатичним, правовим та іншими рівнями. Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом", – повідомив голова МЗС.

Крім того, Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров здійснили візит у Катар. За словами Єрмака, обговорювались спільні інтереси України і Катару у сфері безпеки та оборони, а також шляхи подальшого розвитку партнерства між нашими державами.

"Що стосується переговорного процесу. Зараз наша команда працює по лінії Катар – Саудівська Аравія – Туреччина – ОАЕ – Швейцарія – США. Тобто, окрім Америки – Глобальний Південь", – пояснив Зеленський.

За його словами, там фіксуються позитивні результати з перспективою їх використання як переговорних майданчиків.

"Брифінг я отримаю повний в суботу ввечері. Що стосується цих країн, як потенційних майданчиків для майбутніх зустрічей лідерів у двосторонньому або трьохсторонньому форматі", – додав він.