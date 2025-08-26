ua en ru
Сибига объяснил Рубио и европейцам позицию Украины по гарантиям безопасности

Украина, Вторник 26 августа 2025 06:24
Сибига объяснил Рубио и европейцам позицию Украины по гарантиям безопасности Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Глава МИД Андрей Сибига объяснил госсекретарю США Марко Рубио и европейским коллегам позицию Киева относительно гарантий безопасности для Украины, а также дальнейших шагов к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра в соцсети Х.

В частности, между Сибигой, Рубио, главами МИД Франции, Финляндии, Германии, Италии, Польши, Британии, а также главой евродипломатии Кайей Каллас - состоялся телефонный разговор.

По словам Сибиги, беседа базировалась на предыдущих контактах лидеров стран, недавнем визите украинского президента Владимира Зеленского в США, и работе советников по нацбезопасности.

Глава МИД Украины подтвердил союзникам, что гарантии безопасности для нашей страны должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными.

"Они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом", - сообщил министр.

Также он еще раз подтвердил, что Украина готова к следующим шагам, чтобы достичь мира.

"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс. Москва должна знать, что она не может вечно медлить", - сообщил Сибига.

Дипломат также отметил: если Россия будет продолжать отвергать содержательные и конструктивные шаги к миру, она должна будет столкнуться с соответствующими последствиями. Сибига уточнил, что говорит о значительном усилении санкций и расширении возможностей для Украины.

"Я благодарен нашим союзникам за их поддержку и единство. Украина по-прежнему привержена своей роли участника трансатлантической безопасности и надежного союзника", резюмировал глава украинского МИД.

В Госдепартаменте США тоже подтвердили разговор Рубио с Сибигой и европейскими лидерами. Там деталей не рассказали, но сообщили следующее:

"(Стороны - ред.)"договорились продолжать координацию дипломатических усилий для прекращения войны между Россией и Украиной путем достижения длительного переговорного урегулирования", - говорится в публикации.

Гарантии безопасности для Украины

После недавней встречи главы США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске состоялась еще одна важная встреча. 18 августа в Белый дом прибыл президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры.

Основной темой саммита стали гарантии безопасности для Украины, которые США и страны Европы сейчас разрабатывают и готовы предоставить Киеву после соглашения о мире с Россией. Известно, что гарантии безопасности должны будут работать по принципу 5-й статьи НАТО, но за пределами Альянса.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна будет обеспечить для Украины "значительные" гарантии безопасности. Но в этом процессе также будут участвовать и США. До этого в Пентагоне заявили, что роль США в гарантиях безопасности для Украины будет минимальной.

Часть стран Европы в рамках "коалиции решительных" обсуждает отправку в Украину своих солдат в рамках гарантий безопасности, чтобы предотвратить возможное повторное вторжение России. Также рассматриваются и другие варианты поддержки - в воздухе и на море.

Кроме того, известно, что США тоже могут оказать Украине поддержку с воздуха, однако об отправке американских солдат речь не идет. Об этом официально сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

