Сибига объяснил Рубио и европейцам позицию Украины по гарантиям безопасности

Глава МИД Андрей Сибига объяснил госсекретарю США Марко Рубио и европейским коллегам позицию Киева относительно гарантий безопасности для Украины, а также дальнейших шагов к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра в соцсети Х.

В частности, между Сибигой, Рубио, главами МИД Франции, Финляндии, Германии, Италии, Польши, Британии, а также главой евродипломатии Кайей Каллас - состоялся телефонный разговор.

По словам Сибиги, беседа базировалась на предыдущих контактах лидеров стран, недавнем визите украинского президента Владимира Зеленского в США, и работе советников по нацбезопасности.

Глава МИД Украины подтвердил союзникам, что гарантии безопасности для нашей страны должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными.

"Они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом", - сообщил министр.

Также он еще раз подтвердил, что Украина готова к следующим шагам, чтобы достичь мира.

"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс. Москва должна знать, что она не может вечно медлить", - сообщил Сибига.

Дипломат также отметил: если Россия будет продолжать отвергать содержательные и конструктивные шаги к миру, она должна будет столкнуться с соответствующими последствиями. Сибига уточнил, что говорит о значительном усилении санкций и расширении возможностей для Украины.

"Я благодарен нашим союзникам за их поддержку и единство. Украина по-прежнему привержена своей роли участника трансатлантической безопасности и надежного союзника", резюмировал глава украинского МИД.

В Госдепартаменте США тоже подтвердили разговор Рубио с Сибигой и европейскими лидерами. Там деталей не рассказали, но сообщили следующее:

"(Стороны - ред.)"договорились продолжать координацию дипломатических усилий для прекращения войны между Россией и Украиной путем достижения длительного переговорного урегулирования", - говорится в публикации.