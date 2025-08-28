Массированный удар по Киеву: количество погибших превысило 20 человек

Количество погибших в результате массированного удара России по Киеву ночью 28 августа возросло до 21 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

По его словам, поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются.

"По состоянию на 20:45 подтверждена гибель 21 человека в результате российской атаки на Киев", - сообщил Ткаченко.

Массированный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.