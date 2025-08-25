"У Трампа еще много карт": посол США при НАТО о мире в Украине

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп обладает рядом механизмов для содействия мирному урегулированию войны между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэттью Уитакера в эфире Fox News .

По словам дипломата, США сейчас поставляют вооружение и боеприпасы европейским союзникам по НАТО и Канаде, которые затем передают их Украине.

Этот процесс, по его словам, можно усилить.

"У президента Трампа еще много карт, которые он может использовать. Очевидно, мы поставляем оружие НАТО, продаем американские вооружения нашим союзникам по НАТО и Канаде, которые затем передают их Украине. Это безусловно можно усилить, и процесс идет очень хорошо", - отметил Уитакер.

Он добавил, что Трамп может применять и другие инструменты, в частности тарифы и вторичные санкции, подчеркнув роль энергичной дипломатии.

"Вы видели, что Индия недовольна тем, что на нее наложили ограничения. Китай и Бразилия, которые тоже покупают российскую нефть, должны быть готовы, если они не помогут миру положить этому конец. Так что у президента Трампа много карт, и я считаю, что энергичная дипломатия здесь как раз уместна.", - подчеркнул посол.