Держбюджет 2023 року: більше грошей на оборону, менше на соціалку
Проект державного бюджету України на 2023 рік передбачає збільшення видатків на оборону. Натомість на охорону здоров'я та соціальний захист видатки зменшаться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додатки до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000).
Згідно з документом, який підготувало Міністерство фінансів, видатки на оборону зростуть на 37,5% до 870,0 млрд гривень. Видатки на громадський порядок, безпеку та судова владу зменшаться на 1% до 287,7 млрд гривень.
Водночас видатки охорону здоров’я скоротяться на 10,3% до 173,7 млрд гривень, на духовний та фізичний розвиток - на 49,% до 10,6 млрд гривень, на освіту - на 10,3% до 64,6 млрд гривень, на соціальний захист та соціальне забезпечення - на 6,3% до 409,0 млрд гривень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів планує скоротити витрати на Міністерство соціальної політики у 2023 році на 20 млрд гривень до 405 млрд гривень. Скорочення планується за рахунок зменшення дотацій Пенсійному фонду.
Також уряд планує пропонує виділити у державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії 37,9 млрд гривень, що на 9,2% менше, ніж у 2022 році.