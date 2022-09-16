Держбюджет 2023 року: більше грошей на оборону, менше на соціалку

Проект державного бюджету України на 2023 рік передбачає збільшення видатків на оборону. Натомість на охорону здоров'я та соціальний захист видатки зменшаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додатки до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№ 8000) .

Згідно з документом, який підготувало Міністерство фінансів, видатки на оборону зростуть на 37,5% до 870,0 млрд гривень. Видатки на громадський порядок, безпеку та судова владу зменшаться на 1% до 287,7 млрд гривень.

Водночас видатки охорону здоров’я скоротяться на 10,3% до 173,7 млрд гривень, на духовний та фізичний розвиток - на 49,% до 10,6 млрд гривень, на освіту - на 10,3% до 64,6 млрд гривень, на соціальний захист та соціальне забезпечення - на 6,3% до 409,0 млрд гривень.