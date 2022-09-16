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Держбюджет 2023 року: більше грошей на оборону, менше на соціалку

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Україна, П'ятниця 16 вересня 2022 11:08
Держбюджет 2023 року: більше грошей на оборону, менше на соціалку Фото: держбюджет 2023 року передбачає зменшення видатків на соціалку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Проект державного бюджету України на 2023 рік передбачає збільшення видатків на оборону. Натомість на охорону здоров'я та соціальний захист видатки зменшаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додатки до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000).

Згідно з документом, який підготувало Міністерство фінансів, видатки на оборону зростуть на 37,5% до 870,0 млрд гривень. Видатки на громадський порядок, безпеку та судова владу зменшаться на 1% до 287,7 млрд гривень.

Водночас видатки охорону здоров’я скоротяться на 10,3% до 173,7 млрд гривень, на духовний та фізичний розвиток - на 49,% до 10,6 млрд гривень, на освіту - на 10,3% до 64,6 млрд гривень, на соціальний захист та соціальне забезпечення - на 6,3% до 409,0 млрд гривень.

Держбюджет 2023 року: більше грошей на оборону, менше на соціалку

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує скоротити витрати на Міністерство соціальної політики у 2023 році на 20 млрд гривень до 405 млрд гривень. Скорочення планується за рахунок зменшення дотацій Пенсійному фонду.

Також уряд планує пропонує виділити у державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії 37,9 млрд гривень, що на 9,2% менше, ніж у 2022 році.

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