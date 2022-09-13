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Долар по 50? Який курс очікують у Кабміні до кінця 2023 року

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 19:44
Долар по 50? Який курс очікують у Кабміні до кінця 2023 року Фото: курс долара в 2023 році може піднятися (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів України не виключає, що обмінний курс на кінець 2023 року може піднятися до 50 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макроекономічний прогноз, текст якого є в розпорядженні редакції.

Згідно з прогнозом, середньорічний курс буде триматися в районі 42,2 гривні за долар. Але до кінця 2023 року він може піднятися до позначки в 50 гривень.

Також в документі йдеться про те, що до кінця 2022 року має зберегтися нинішній фіксований курс на позначці 36,6 гривні за долар.

Варто зазначити, що це прогноз для державного бюджету на 2023 роки. І не факт, що всі цифри з нього підтвердяться, оскільки дані щодо курсу з торішнього прогнозу не збігаються з тим, що ми маємо на сьогодні.

Справа в тому, що у бюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року. Однак російське вторгнення внесло свої корективи.

Нагадаємо, раніше експерти валютного ринку в коментарі РБК-Україна розповіли, що цієї осені ситуація залишиться в режимі фіксованого курсу. Але з наближенням до опалювального сезону, попит на валюту і відповідно потреба у продажу з боку НБУ буде збільшуватися. Це може призвести до зростання курсу долара на готівковому ринку.

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